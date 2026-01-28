नेहरू की बनाई कंपनी का 90 फीसदी बाजार पर था कब्जा, टाटा ने ऐसे किया बर्बाद

उधर, टाटा लगातार तरक्की की राह पर थी। लोग घड़ी को समय देखने के लिए एक मशीन के तौर पर ही देखते थे। लेकिन, टाटा ने इसे लोगों के लिए फैशन और स्टाइल का भी प्रतीक बना दिया। टाइटन ने न केवल तकनीक, डिजाइन, फीचर्स और कीमत पर ध्यान दिया, बल्कि मार्केटिंग में भी ताकत झोंक दी। हर जगह स्टोर्स खोले, जगह-जगह 'द वर्ल्ड ऑफ टाइटन' नाम से एक्सपीरियंस सेंटर खोले। टाइटन ने नेशनल सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट शुरू किया। मतलब देश भर में एक दाम पर घड़ी बेचना शुरू किया। टाटा के नाम का भी इस्तेमाल किया गया। टाटा की ओर से टाइटन- इस टैग लाइन से प्रचार करने का कंपनी को हर मोर्चे पर बड़ा फायदा हुआ।