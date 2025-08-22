शेयर बाजार में क्यों आई आज जबरदस्त गिरावट? इन 4 कारणों से समझिए

भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्सक आज 0.85 फीसदी या 693 अंक की गिरावट के साथ 81,306 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.85 फीसदी या 213 अंक की गिरावट के साथ 24,870 पर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी स्टॉक्स में दर्ज हुई है। आइए जानते हैं कि आज की गिरावट के क्या कारण रहे हैं।