शेयर बाजार में क्यों आई आज जबरदस्त गिरावट? इन 4 कारणों से समझिए

भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्सक आज 0.85 फीसदी या 693 अंक की गिरावट के साथ 81,306 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.85 फीसदी या 213 अंक की गिरावट के साथ 24,870 पर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी स्टॉक्स में दर्ज हुई है। आइए जानते हैं कि आज की गिरावट के क्या कारण रहे हैं।
अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल आज फेड की सालाना जेक्सन होल गेदरिंग में स्पीच देंगे। दुनियाभर के निवेशकों की निगाह इस स्पीच पर टिकी हुई है। बाजार इस बात पर क्लेरिटी चाहता है कि क्या यूएस फेड सितंबर की बैठक में ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा या नहीं। निवेशकों को इस बैठक में रेट कट की काफी ज्यादा उम्मीदे हैं। पॉवेल की इस स्पीच से पहले निवेशकों ने सतर्कता बरतते हुए बिकवाली की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर रुख नरम नहीं पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर टैरिफ की यही दरें लागू रहीं, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर 0.20 से 0.30 फीसदी का असर पड़ सकता है। टैरिफ का कोई समाधान नहीं निकलने से भी निवेशक मायूस हैं।
शेयर मार्केट में 6 दिन की तेजी के बाद आज गिरावट आई है। कई निवेशकों ने आज मुनाफावसूली की है, इसके चलते भी बाजार में गिरावट आई है। जीएसटी रिफॉर्म्स की खबरों के बीच बाजार में 6 दिन से तेजी देखने को मिली थी।
विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगस्त के पहले 15 दिन में एफआईआई ने 8 सेक्टर्स में 31,889 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। फाइनेंशियल और आईटी शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली हुई है।