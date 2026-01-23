ऐसा क्या हुआ कि Adani को समन भेजने के लिए भारत सरकार को बायपास करेगी अमेरिकी एजेंसी?

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने भारत सरकार को बायपास करने का निर्णय लेने की वजह भी बताई है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, SEC का कहना है कि भारत सरकार समन से जुड़े उसके दो अनुरोधों को पहले ही खारिज कर चुकी है। ऐसे में उसके पास सीधे ईमेल के माध्यम से समन भेजने का ही विकल्प बचा है। इस खबर के सामने आने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या किसी दूसरे देश की संस्था के पास भारत सरकार को बायपास करने का अधिकार है और क्या यूएस कोर्ट इस अनुरोध को मंजूरी देगा?