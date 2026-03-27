Interest Rate: क्या घटने वाली हैं होम लोन और पर्सनल लोन समेत सभी कर्जों पर ब्याज दरें, RBI की बैठक से क्या हैं उम्मीदें?

ANZ Bank के अर्थशास्त्री धीरज निम कहते हैं कि ऊंचे ऑयल प्राइस के साथ युद्ध जैसे हालात अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार करते हैं। एक तरफ ग्रोथ धीमी होती है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती है। इस स्थिति में RBI न तो बहुत नरम रुख अपना सकता है और न ही बहुत सख्त। फरवरी में भारत की खुदरा महंगाई 3.21% थी जो RBI की 4% की तय सीमा से नीचे है। लेकिन तेल के दाम बढ़ते रहे तो यह आंकड़ा जल्द ही उछाल मार सकता है।