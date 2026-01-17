आयुष जैसवाल के अनुसार, इस भूमिका के लिए यह जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार को पहले से एआई मॉडल ट्रेनिंग का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मॉडल ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी यह एआई को समझने और सीखने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रतिभागी न केवल Grok को बेहतर बनाएंगे, बल्कि खुद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्यप्रणाली को करीब से समझ पाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक ऑनलाइन इंटरेस्ट फॉर्म भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके जरिए आवेदन किया जा सकता है।