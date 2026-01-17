17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Grok को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए भ​र्ती, इन भाषाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन

xAI से जुड़े आयुष जैसवाल ने Grok के लिए स्थानीय भाषा बोलने वाले लोगों की भर्ती का एलान किया है। हिंदी समेत छह भाषाओं के स्पीकर्स को एआई ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 17, 2026

xai grok hiring

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भाषा की सटीक समझ सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। इसी चुनौती को बेहतर तरीके से हल करने के लिए अब एआई कंपनियां सीधे आम लोगों की भागीदारी बढ़ा रही हैं। xAI से जुड़े आयुष जैसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि Grok के लिए स्थानीय भाषा बोलने वाले लोग (Native Language Speaker) की भर्ती की जा रही है, जो AI को अपनी मातृभाषा की बारीकियां सिखाएंगे।

भर्ती के नियम

आयुष जैसवाल ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर बताया कि वह Grok के लिए ऐसे लोगों को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, जो अपनी भाषा को बेहतर बोलना जानते हों और एआई को सिखा सकें। उनके अनुसार, एआई को हमारी भाषा बेहतर तरीके से सिखाने में मदद करना एक संतोषजनक अनुभव है। इस भूमिका में चुने गए मेंटर्स Grok को इस तरह ट्रेन करेंगे कि वह आम इंसान की तरह स्वाभाविक भाषा में बात कर सके और सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझ पाए।

किन भाषाओं के लिए हो रही है हायरिंग

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल छह भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। इनमें रूसी, अरबी, मैंडरिन, इंडोनेशियन, हिंदी और बंगाली शामिल हैं। खास बात यह है कि हिंदी और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है, जिससे भारतीय भाषा विशेषज्ञों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर बनता है। कंपनी का मकसद Grok को मल्टीलिंगुअल बनाना है, ताकि वह अलग अलग देशों और संस्कृतियों के यूजर्स से सहज संवाद कर सके।

योग्यता और सीखने का अवसर

आयुष जैसवाल के अनुसार, इस भूमिका के लिए यह जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार को पहले से एआई मॉडल ट्रेनिंग का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मॉडल ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी यह एआई को समझने और सीखने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रतिभागी न केवल Grok को बेहतर बनाएंगे, बल्कि खुद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्यप्रणाली को करीब से समझ पाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक ऑनलाइन इंटरेस्ट फॉर्म भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके जरिए आवेदन किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

UPI से गलत नंबर पर भेज दिए पैसे? ऐसे पा सकते हैं वापस, जानिए प्रक्रिया
कारोबार
wrong upi transaction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 05:35 pm

Hindi News / Business / Grok को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए भ​र्ती, इन भाषाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

आईटी सेक्टर में नौकरियों पर लगा ब्रेक, पिछले नौ महिनों में हुई मात्र 17 नई भर्तियां

IT industry TCS job cuts
कारोबार

बॉस हो तो ऐसा: मां की देखभाल के लिए दी 1 महीने की छुट्टी, सैलरी से एक पैसा भी नहीं काटा

BingeLabs co founder Divye Agarwal
कारोबार

कभी समुद्र किनारे बेचती थीं चाय, आज कई रेस्टोरेंट की मालकिन

Tamil Nadu woman entrepreneur story
कारोबार

इस रूट पर चलेगी देश की पहली Vande Bharat Sleeper ट्रेन, ढेरों सुविधाओं के साथ होगा फास्ट ट्रेवल

Vande Bharat Sleeper Train
कारोबार

PF निकालना होगा और आसान, जल्द ही UPI से सीधे खाते में आएंगे पैसे

EPFO link UPI
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.