Yes Bank Share: यस बैंक के शेयरों में गिरावट क्यों? 5 दिनों में आई भारी कमी

yes bank share: बीते 5 कारोबारी दिनों से यस बैंक के निवेशकों के लिए घाटे वाला दिन रहा हैं। जहां निवेशकों को बैंक के शेयरोंं में 9 प्रतिसत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते है पूरी खबर

मुंबई•Oct 26, 2024 / 01:15 pm• Ratan Gaurav

Yes Bank Share

yes bank share: Yes Bank के शेयरों में पिछले पांच दिनों में तेज गिरावट देखने को मिली है, जिसने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। बैंकिंग सेक्टर में Yes Bank एक अहम स्थान रखता है, और इसकी शेयर कीमतों में उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए एक बड़ी बात होती है। हालिया गिरावट के पीछे कई प्रमुख कारण हैं जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आइए जानते हैं उन प्रमुख कारणों को जिनकी वजह से Yes Bank के शेयरों (Yes Bank Share) में इस हफ्ते लगातार गिरावट आई है।

यह है प्रमुख कारण जिनकी वजह से शेयरों में लगातार गिरावट आई (Yes Bank Share) कमजोर तिमाही नतीजे

Yes Bank के तिमाही नतीजे अपेक्षानुसार नहीं रहे। बैंक का मुनाफा और मार्जिन दोनों ही दबाव में रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। कमजोर वित्तीय प्रदर्शन की वजह से बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ रुक गई है, जिससे निवेशकों में असंतोष पैदा हो गया है। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की स्थिति भी निवेशकों को संतुष्ट नहीं कर पाई। बढ़ते NPA का दबाव

Yes Bank के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में वृद्धि देखी जा रही है। बैंकिंग सेक्टर में NPA का बढ़ना एक नकारात्मक संकेत माना जाता है, और Yes Bank के मामले में यह दबाव अधिक स्पष्ट हो रहा है। NPA के बढ़ने का मतलब यह होता है कि बैंक को अपने कर्ज वसूली में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके मुनाफे को प्रभावित करता है। इस वजह से निवेशक अपने पोर्टफोलियो से Yes Bank के शेयर कम कर रहे हैं। निवेशकों का घटता भरोसा

Yes Bank में पिछले कुछ सालों में कई बड़े उतार-चढ़ाव आए हैं, और इसी वजह से निवेशकों का भरोसा इस बैंक पर कमजोर हुआ है। 2020 में बैंक को संकट का सामना करना पड़ा था, और RBI द्वारा सहायता के बाद से यह धीरे-धीरे पटरी पर आ रहा है। हालांकि, मौजूदा हालात में बैंक के संचालन और प्रदर्शन में स्थिरता की कमी दिख रही है, जिससे निवेशकों को Yes Bank में भविष्य की सुरक्षा को लेकर संदेह है। बाजार में मंदी और अंतरास्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता

वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है, और Yes Bank जैसे छोटे बैंकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। वैश्विक मंदी और ब्याज दरों में बदलाव का असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ा है। इसके चलते निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए बैंकिंग शेयरों को लेकर सतर्कता बरती है, जिसका प्रभाव Yes Bank पर भी पड़ा है। संस्थागत निवेशकों की बिकवाली

Yes Bank में कई संस्थागत निवेशकों ने हाल ही में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जिससे शेयर की कीमत में गिरावट आई है। जब बड़े निवेशक अपने शेयर बेचते हैं, तो इसका प्रभाव शेयर की मांग और आपूर्ति पर पड़ता है। बड़ी बिकवाली से शेयर (Yes Bank Share) की कीमत में गिरावट आती है और छोटे निवेशक भी घबरा जाते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है। यस बैंक का क्या है टारगेट प्राइस? (Yes Bank Share) यस बैंक के शेयरों (Yes Bank Share) में कुछ सत्रों के दौरान बिकवाली देखने को मिल सकती हैं। अगर आपके पास यस बैंक के शेयर हैं तो उसे होल्ड करने की सलाह दी जाती है। स्टॉप लॉस 16.90 रुपए हैं। स्टॉक आने वाले समय में 23 रुपए से 24.80 रुपए तक जा सकता हैं। पहले तिमाही में कैसा था यस बैंक का प्रदर्शन? (Yes Bank Share) कंपनी ने पहले तिमाही में घोषित किए परिणाम में बताया था कि सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 46.49 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से जून 2024 के दौरान यस बैंक को 502.43 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 342.52 करोड़ रुपए का हुआ था।

