बजट से पहले आनंद महिन्द्रा की मोदी सरकार से मांग, गाड़ियों पर जीएसटी कम करने की लगाई गुहार

नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने की बात भी सामने आ रही है । ऐसे में हर कार निर्माता गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के तरीके सोच रहा है। हर बीतते महीने के साथ घटती बिक्री कार निर्माताओं के माथे पर सिकन बढ़ा रही है। मई में पैसेंजर वाहनों ( passenger vehicles ) की बिक्री ( sale ) में पिछले 18 सालों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गयी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस हालात से कैसे निपटा जाए।

यहां ध्यान देने लायक बात ये है कि बाहनों की बढ़ती कीमत की एक बड़ी वजह GST भी है । यही वजह है कि महिन्द्रा एंड महि्न्द्रा ( mahindra and mahindra ) के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा ( anand mahindra ) ने वाहनों पर जीएसटी को कम करने की बात कही है। आनंद महिंद्रा ( Anand mahindra ) ने कहा है कि वाहनों पर जीएसटी को कम किये जाने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री को मंदरा पर्वत बताते हुए जीएसटी (gst ) को कम करके मंथन करने की बात कही है। इसमें कई छोटी कंपनियों व कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर ये बात कही-

What we’re all searching for is the ‘Mt. Mandara’ which can start the ‘Manthan’ of the economy & get it spinning faster. I’m biased, of course,but the auto industry is one such ‘Mandara.’ It has a huge multiplier effect on small companies & on employment. Lowering GST would help https://t.co/13SOajY3Lt