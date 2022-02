हुंडई ने लॉक किया अपना Twitter अकाउंट, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #BoycottHyundai, जानें क्या है कश्मीरी मामला

हुंडई के पोस्ट भर भड़के एक भारतीय लिखा, “हुंडई पाकिस्तान के लिए अगर कश्मीर में स्वतंत्रता संग्राम चला रहा है, तो भारतीय @HyundaiIndia कार खरीदने के बारे में फिर से विचार करेंगे।

Cars Sold by Hyundai Motors in 2021



India - 505,000

Pakistan - 8000



Yet @Hyundai_Global chose to needle India via its Pakistani Handle. Either they are very stupid and lack business sense or they have hired a very incompetent PR team which led to #BoycottHyundai disaster pic.twitter.com/jProIRNqYi — Rishi Bagree (@rishibagree) February 6, 2022

Don't know why did a brand like Hyundai decide to meddle in Politics and destroy it's value in India 🤷

Now #BoycottHyundai is already trending

Ultimate Self Goal pic.twitter.com/LixZOixdZI— Suman Pandit (@suman28pandit) February 6, 2022

Lagta hai @HyundaiIndia ko suddenly Thand lag gayi They have Locked their Twitter Account. You were praying for liberation of Kashmir ... Now go Pray for your company. You are finished in India. Boycott Hyundai in India 🇮🇳💪 #BoycottHyundai #Hyundai #BoycottHyundaiindia pic.twitter.com/00P4T6ikGT— Rosy (@rose_k01) February 6, 2022

भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे को रद्द कर दिया था क्योंकि भाजपा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा की थी, जिसने स्थानीय आबादी, मुख्य रूप से मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए थे। हुंडई के इस पोस्ट पर लोग जमकर मजाक बना रहे हैं,