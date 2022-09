सेफ़्टी में फेल हुई एक और मशहूर SUV! लैटिन NCAP क्रैश टेस्ट में मिला महज एक स्टार

Honda WR-V इंडियन मार्केट में कुल दो वेरिएंट्स में आती है और इसकी कीमत 9.19 लाख रुपये से लेकर 12.31 लाख रुपये के बीच है। इसका पेट्रोल वेरिएंट 16 किलोमीटर और डीजल वेरिएंट 23 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज़ देता है।

Honda WR-V SUV Gets Just 1 Star In Latin NCAP Crash Test