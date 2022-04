1 लाख रुपये की डाउनपेमेंट पर मिल रहा है 7-सीटर Kia Carens को घर ले जाने का मौका, डिटल में समझे क्या है पूरा प्रोसेस

Kia Carens 7-सीटर सेगमेंट में बेहद लोकप्रिय है, इस कार को कंपनी ने इसी साल ब्रिकी के लिए उपलब्ध कराया है, किआ की नई 7 सीटर कार कैरेंस को आप 1 लाख रुपये की डाउनपेमेंट पर घर ला सकते हैं। आइए विस्तार से बताते हैं, पूरी प्रक्रिया।

किआ कैरेंस को चार वैरिएंट Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury and Luxury Plus में सेल किया जाता है। जिसके Premium 1.5 petrol MT वैरिएंट की कीमत 10.73 लाख रुपये तय की गई है, तो अगर आप इस वैरिएंट को खरीदने के लिए 1 लाख रुपये का डाउनपेमेंट करते हैं, और 5 साल की अवधि पर इस कार को फाइनेंस कराते है, तो आपकी ईएमआई लगभग 20,000 रुपये आएगी।