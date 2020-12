भारतीय कार बाजार में छाने के लिए Nissan Magnite तैयार, कीमतों का खुलासा 2 दिसंबर को

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से निसान मैग्नाइट कई वजहों से सुर्खियों में छाई रही है, लेकिन जापानी कार निर्माता की ओर से यह अब बाजार को हथियाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साल के समापन के साथ ही भारतीय कार बाजार में यह सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी अब कदम रखने वाली है और बुधवार 2 दिसंबर को इसकी कीमतों का खुलासा किया जाएगा।

कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ने हाल के वर्षों में किआ सोनट और टोयोटा अर्बन क्रूजर के लॉन्च के साथ काफी हलचल देख ली है। हालांकि मैग्नाइट को इन दोनों के साथ-साथ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन और महिंद्रा KUV300 जैसी पारंपरिक दिग्गजों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

निसान मैग्नाइट अपने आप में शानदार विकल्प प्रदान करती है। इनमें स्टाइलिश लुक से लेकर फीचर से भरे केबिन तक, सुरक्षा हाइलाइट्स से लेकर इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस तक शामिल हैं। यानी कंपनी ने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में आकर्षक ढंग और बारीकी से ध्यान दिया है और फिर इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सम्मोहन और चुनौती दोनों पेश करनी हैं। निसान खुद और मैग्नाइट दोनों को इन मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बैकअप दे रही रही है।

Are you ready for the Big, Bold and Beautiful, all new #NissanMagnite? Get ready to #IgniteYourCarisma! Join us tomorrow: https://t.co/bsXFY0DBz6 pic.twitter.com/QmrO6jqxDe