Nissan ने भारत में बंद किया Datsun ब्रांड का प्रोडक्शन, ये है असली वजह

जापानी कार निर्माता कंपनी निसान (Nissan) ने भारत में अपने डैटसन (Datsun) ब्रांड को बंद करने की घोषणा कर दी है।

मिलती रहेगी सर्विसेज और वारंटी

कंपनी के मुताबिक हमारे सभी मौजूदा और कार को खरीदने वाले नए ग्राहक पहली प्राथमिकता रहेंगे। पूरे देश में हमारे सभी डीलरशिप नेटवर्क पर सर्विस बराबर मिलती रहेगी। इतना ही नहीं हम अपनी कारों पर मिलने वाली वारंटी और फ्री सर्विस भी देना जारी रखेंगे। इसके एंट्री लेवल पर छोटी कार Go और Go Plus है। आपको बात दें कि डैटसन ब्रांड का बंद करना निसान की ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा है। कंपनी ने बताया कि निसान की ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में निसान मुख्य मॉडल और सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है।