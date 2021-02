भारत में लॉन्च हुई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger, कीमत 5.45 लाख रुपये से शुरू

नई दिल्ली। रेनॉ इंडिया ने देश में अपनी बहु-प्रतीक्षित सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Kiger को सोमवार को समूचे भारत में एक्स शोरूम 5.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही कंपनी ने सोमवार से ही इस लेटेस्ट एसयूवी के लिए बुकिंग भी खोल दी हैं।

नई Kiger को चार ट्रिम्स में पेश किया गया है, जो रएक्सई, आरएक्सएल, आरएक्सटी, आरएक्सजेड हैं। वहीं, इस गाड़ी को दो इंजन विकल्पों में पेश किया गया है। इसका 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन 100 पीएस की ताकत और 160 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। जबकि 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। इसके 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन में पांच स्पीड मैनुअल और पांच स्पीड ईजी-आर एएमटी और 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन में पांच-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एक्स-ट्रॉनिक सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है।

अगर बात करें इस नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी के लुक्स की तो इसमें फ्रंट बंपर के ऊपर खड़ी हुई हेडलैंप्स और एलईडी DRL इसे एक ऊंचे बोनट का लुक देती हैं। Kiger में 205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है और छत पर फंक्शनल रूफ बार लगी हैं, जो इसके लुक को और निखारती हैं। वहीं, लगता है कि इसके सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल को मशहूर एंट्री-लेवल क्रॉसहैच क्विड से उधार लिया गया है।

