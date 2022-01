SUV गाड़ियों ने दी पिछले साल डीज़ल को मज़बूती, इस साल क्या रहेगा हाल?

पिछले साल पर गौर किया जाए, तो एसयूवी गाड़ियों ने डीज़ल वाहनों की डिमांड को मज़बूती दी। और अगर रिपोर्ट की मानी जाए, तो इस साल भी यह ट्रेंड बरकरार रहेगा।

SUV cars kept diesel vehicles in demand last year