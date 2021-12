इन गाड़ियों ने इस साल देश में मचाई धूम, शानदार फीचर्स और दमदार परफॉर्मेन्स से बनाया लोगों को दीवाना

इन गाड़ियों ने इस साल देश में मचाई धूम, शानदार फीचर्स और दमदार परफॉर्मेन्स से बनाया लोगों को दीवाना

Top 10 Best New Cars In India In 2021: इस साल देश में कई नई गाड़ियां लॉन्च हुई। आइए देखते है इनमें से बेस्ट 10 गाड़ियां कौनसी हैं।

नई दिल्ली Published: December 22, 2021 12:56:59 pm

नई दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी कई गाड़ियां भारत में लॉन्च हुई, जिन्होंने मार्केट में धूम मचाई। बड़ी 7 सीटर गाड़ियों से लेकर छोटी हैचबैक तक इन गाड़ियों का 2021 में देश में जलवा रहा। देस-विदेश की कई कार निर्माता कंपनियों ने अपनी-अपनी शानदार गाड़ियों की सौगात इस साल देश को दी, जिससे ग्राहकों का भी उत्साह बढ़ा। इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी रही, जिनको लोगों बे सबसे ज़्यादा पसंद किया।

Best Cars Launch In 2021



आइए एक नज़र डालते है इस साल देश में लॉन्च हुई 10 बेस्ट गाड़ियों पर।



1. Renault Kiger



रेनो की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, वैनिटी मिरर, एक्सेसरी पावर आउटलेट, नैविगेशन सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाली इस कार में 98.63bhp पावर और 152Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 5.64 लाख रुपये।



टाटा सफारी 2021 एडिशन 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। टाटा की इस दमदार कार में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट्स, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, रिमोट ट्रंक ओपनर, एक्सेसरी पावर आउटलेट, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, सीट लंबर सपोर्ट, स्मार्ट एक्सेस एंट्री, कीलैस एंट्री और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 2 लीटर डीज़ल इंजन वाली इस कार में 167.62bhp पावर और 350Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 14.99 लाख रुपये।



3. Hyundai Alcazar

हुंडई की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, हीटर, पावर-बूट, एयर क्वालिटी कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट/स्टॉप, रियर रीडिंग लैंप, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, नैविगेशन सिस्टम, स्मार्ट एक्सेस एंट्री, कीलैस एंट्री, फ्रंट एंड रियर यूएसबी चार्जिंग और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीज़ल इंजन ऑप्शंस वाली इस कार में 113.45bhp पावर और 250Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है। हुंडई की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लाइट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, हीटर, पावर-बूट, एयर क्वालिटी कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट/स्टॉप, रियर रीडिंग लैंप, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, नैविगेशन सिस्टम, स्मार्ट एक्सेस एंट्री, कीलैस एंट्री, फ्रंट एंड रियर यूएसबी चार्जिंग और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीज़ल इंजन ऑप्शंस वाली इस कार में 113.45bhp पावर और 250Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।

शुरुआती कीमत: 16.30 लाख रुपये।



4. Skoda Kushaq



स्कोडा की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, वैनिटी मिरर, फ्रंट फॉग लाइट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, क्रूज़ कंट्रोल, सीट लंबर सपोर्ट, रियर पार्किंग सेंसर, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, होल्डर्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्मार्ट एक्सेस एंट्री, कीलैस एंट्री, फ्रंट एंड रियर यूएसबी चार्जिंग और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 1 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शंस वाली इस कार में 147.51bhp पावर और 250Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 10.79 लाख रुपये।



5. Hyundai i20 N-Line

हुंडई की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में फ्रंट फॉग लाइट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एक्सेसरी पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर, रियर पार्किंग सेंसर, क्रूज़ कंट्रोल, लेन चेंज इंडिकेटर, लो-फ्यूल वार्निंग लाइट और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाली इस कार में 118.41bhp पावर और 172Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 9.84 लाख रुपये।



6. Volkswagen Taigun

वॉक्सवैगन की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, एक्सेसरी पावर आउटलेट, ट्रंक लाइट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, वैनिटी मिरर, रियर पार्किंग सेंसर, क्रूज़ कंट्रोल, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, कीलैस एंट्री और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 1 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन वाली इस कार में 147.51bhp पावर और 250Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 10.54 लाख रुपये।



7. Mahindra XUV700

महिंद्रा की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में हीटर, एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग, 2 जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट फॉग लाइट्स, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, क्रूज़ कंट्रोल, नैविगेशन सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, सीट लंबर सपोर्ट, रियर रीडिंग लैंप और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 2 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीज़ल इंजन ऑप्शंस वाली इस कार में 182.38bhp पावर और 450Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 12.49 लाख रुपये।



8. Tata Punch

टाटा की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, हीटर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, फ्रंट कप होल्डर्स, रियर पार्किंग सेंसर, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, फ्रंट यूएसबी पोर्ट और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन वाली इस कार में 84.48bhp पावर और 113Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 5.48 लाख रुपये।



9. MG Astor

एमजी मोटर की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस कार में एक्सेसरी पावर आउटलेट, ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, सीट लंबर सपोर्ट, क्रूज़ कंट्रोल, नैविगेशन सिस्टम, फाइंड माय कार लोकेशन, रियाल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 1.3 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शंस वाली इस कार में 138.08bhp पावर और 220Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।



शुरुआती कीमत: 9.78 लाख रुपये।



10. Maruti Suzuki Celerio New-Generation

मारुति सुज़ुकी की यह कार 2021 में भारत में लॉन्च हुई सबसे बढ़िया गाड़ियों में से एक है। इस हैचबैक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, वैनिटी मिरर, सीट लंबर सपोर्ट, एक्सेसरी पावर आउटलेट, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, रियर पार्किंग सेंसर और दूसरे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाली इस कार में 65.71bhp पावर और 89Nm टॉर्क जनरेट होता है। इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी इस कार में मिलता है।

