Computer Training Courses: OBC छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार फ्री में कराएगी कंप्यूटर ट्रेनिंग

जयपुरPublished: Feb 25, 2024 04:22:45 pm Submitted by: Shambhavi Shivani

अब OBC छात्र ‘कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट’ और ‘ओ-लेवल कंप्यूटर कोर्स’ फ्री में कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए आप जून से जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पढ़ें पूरी खबर-

Computer Training Course

UP Government Free Computer Course For OBC Students: उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के बारे में सोचते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र और छात्राओं को फ्री में कंप्यूटर कोर्स (Free Computer Courses) कराएगी। इसके तहत OBC छात्र ‘कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट’ और ‘ओ-लेवल कंप्यूटर कोर्स’ फ्री में कर पाएंगे।



इस कोर्स के लिए आप जून से जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। छात्र यूपी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ओ-लेवल और सीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल के माध्यम से इनरोल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें - इस कोर्स के लिए आप जून से जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। छात्रके ओ-लेवल और सीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल के माध्यम से इनरोल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें - https://obccomputertraining.upsdc.gov.in/ शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा (Eligibility For Computer Training Courses)

इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए छात्रों का 12वीं पास होना जरूरी है क्योंकि 12वीं के अंकों के आधार पर ही चयन होगा। आवेदक पहले से किसी सरकारी छात्रवृति का लाभ नहीं उठा रहे हों और उनके परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कोर्स में अप्लाई कर रहे छात्र की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करने से पहले पढ़ लें ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स (Computer Training) छात्र बीच में ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकते हैं। अगर कोई छात्र बिना सूचना दिए ट्रेनिंग बीच में छोड़ता है तो उसे रजिस्ट्रेशन फी वापस करनी होगी।

ट्रेनिंग के दौरान 75% की अटेंडेंस अनिवार्य है।

बिना कारण बताए 15 दिन या उससे अधिक समय की अनुपस्थिति होने पर ट्रेनिंग से वंचित कर दिए जाएंगे। कैसे करें अप्लाई? (Computer Course Application)

आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें और अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें और अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। पढ़ना जारी रखे