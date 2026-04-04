LOTUS Programme 2026: जापान में रिसर्च का है सपना? 1,000 भारतीय छात्रों को मिलेगा मौका, ऐसे करें अप्लाई

इसमें वो छात्र और रिसर्चर आवेदन कर सकते हैं जो किसी भारतीय यूनिवर्सिटी या संस्था से जुड़े हैं और जिनकी उम्र 40 साल से कम है। Master's के छात्र, PhD स्कॉलर और Postdoctoral Researchers ये तीनों इसके लिए योग्य हैं। इस प्रोग्राम की सबसे जरूरी बात यह है कि छात्र खुद इसमें आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें जापान की किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर (PI-Principal Investigator) से संपर्क करने की जरूरत होगी, जो उन्हें invite करें और उनकी तरफ से JST को आवेदन करें।