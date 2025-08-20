बीडीसी ने पत्नी को फावड़े से किया घायल, आरोपी फरार, 2014 में छात्र नेता पर भी किया था हमला

चंदौली के सकलडीहा क्षेत्र के बथावर गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मौजूदा बीडीसी सदस्य भगवानदास यादव ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी के सिर पर फावड़े से वार कर उसे घायल किया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद आरोपी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया।
भगवानदास यादव का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वह 2014 में एक छात्र नेता पर गोली चलाने के मामले में जेल जा चुका है। इसके अलावा वह अपराधियों की संगत में रहकर लूटपाट और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है।
पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की वजह सामने आई है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई टीमों को दबिश देने के लिए लगाया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना गांव में भय का माहौल पैदा कर रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।