बीडीसी ने पत्नी को फावड़े से किया घायल, आरोपी फरार, 2014 में छात्र नेता पर भी किया था हमला

पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की वजह सामने आई है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई टीमों को दबिश देने के लिए लगाया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना गांव में भय का माहौल पैदा कर रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।