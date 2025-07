Muharram 2025: यूपी के चंदौली जिले में मुहर्रम पर क्यों फोड़ी जाती है आग से भरी मटकी? जानिए इसकी अनोखी कहानी

Why is pot broken on Muharram 2025 in Chandauli: यूपी के चंदौली जिले के नियमताबाद ब्लॉक स्थित कूढ़े खुर्द गांव में मुहर्रम का मातमी जुलूस एक अनोखी मिसाल पेश करता है। इस गांव की खासियत है कि यहां सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोग भी मिलकर मुहर्रम में हिस्सा लेते हैं। गांव में 400 से ज्यादा ताजिए निकाले गए, लेकिन कूढ़े खुर्द का ताजिया पूरे जिले में सबसे अलग और अद्भुत रहा।