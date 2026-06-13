मेडिकल स्टोर में घुसे नकाबपोश बदमाश, कैशियर को मारी गोली; चंडीगढ़ में हत्या की वारदात CCTV में कैद

वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े और भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस हत्या से पूरे बाजार में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला सुनियोजित 'टारगेट किलिंग' का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमलावरों का निशाना सिर्फ कैशियर जानकी दास थे और उन्होंने दुकान में मौजूद अन्य कर्मचारियों या ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुकान मालिक को पहले किसी प्रकार की धमकी या फिरौती की कॉल भी नहीं मिली थी। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और शूटरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।