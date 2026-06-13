मेडिकल स्टोर में घुसे नकाबपोश बदमाश, कैशियर को मारी गोली; चंडीगढ़ में हत्या की वारदात CCTV में कैद

गोली चलाते हुए हमलावर, फोटो सोर्स-एक्स @KailashVashi हैंडल
Cashier Janaki Das Shot Dead Chandigarh: पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में शनिवार दोपहर एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां के एक व्यस्त बाजार में स्थित नामी मेडिकल स्टोर (केमिस्ट शॉप) के भीतर नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की और कैश काउंटर पर बैठे कैशियर की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावर वारदात को अंजाम देकर बेहद आसानी से मौके से फरार हो गए। यह पूरी रूह कंपा देने वाली घटना दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित एक व्यस्त और लोकप्रिय केमिस्ट शॉप में दोपहर करीब 2:30 बजे हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र और पीजीआईएमईआर (PGIMER) के पास स्थित इस बाजार में नकाबपोश हमलावरों ने दुकान के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू निवासी जानकी दास के रूप में हुई है, जो दुकान पर कैशियर के तौर पर कार्यरत थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने करीब 13 राउंड गोलियां चलाईं और इस दौरान किसी ऑटोमैटिक हथियार के इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है। कई गोलियां लगने से जानकी दास की मौके पर ही मौत हो गई।
इस पूरी घटना की वीडियो मेडिकल स्टोर के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज को देखने से पता चलता है कि दो नकाबपोश युवक आम ग्राहकों की तरह दुकान के अंदर दाखिल हुए, जबकि उनका तीसरा साथी बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर उनका इंतजार कर रहा था। दुकान में घुसते ही दोनों संदिग्धों ने अचानक अपनी पैंट से हथियार निकाले और सीधे कैश काउंटर की तरफ बढ़कर जानकी दास पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।
वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े और भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस हत्या से पूरे बाजार में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला सुनियोजित 'टारगेट किलिंग' का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमलावरों का निशाना सिर्फ कैशियर जानकी दास थे और उन्होंने दुकान में मौजूद अन्य कर्मचारियों या ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुकान मालिक को पहले किसी प्रकार की धमकी या फिरौती की कॉल भी नहीं मिली थी। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और शूटरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।
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