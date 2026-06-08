पंजाब MLA हॉस्टल की कुर्सियों की अमेरिका में नीलामी पर अजय जग्गा ने CM भगवंत मान और स्पीकर को लिखा पत्र, पूछा- किसने दी अनुमति

अजय जग्गा ने पत्र लिखते हुए यह पूछा है कि पंजाब MLA हॉस्टल से जुड़ी इन विरासत वस्तुओं की बिक्री की अनुमति किसने दी और क्या इसके लिए सभी जरूरी सरकारी मंजूरियां ली गई थीं। हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल चंडीगढ़ प्रशासन की बनाई हुई एक विशेष समिति है। इस समिति का काम शहर की ऐतिहासिक और विरासत से जुड़ी कीमती फर्नीचर और अन्य वस्तुओं का रिकॉर्ड तैयार करना, उनका पता रखना और उनकी अवैध बिक्री या तस्करी को रोकना है। यह समिति इस बात पर भी नजर रखती है कि ऐसी महत्वपूर्ण विरासत वस्तुएं कहीं गायब न हों या गलत तरीके से बेची न जाएं। इस समिति की अगुवाई चंडीगढ़ के मुख्य सचिव करते हैं।