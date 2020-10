मोदी ने देश कमजोर किया इसीलिए चीन में भारत में घुसकर हमारे सैनिक मारेः राहुल गांधी

समाना (पटियाला)। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress former national president Rahul Gandhi) ने सोमवार को कहा कि चीनियों ने भारत में घुसने और हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत की है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्र विरोधी नीतियों और कार्यों से हमारे देश को कमजोर कर दिया है (Chinese had dared to enter India and kill our soldiers because the Narendra Modi government had weakened our nation), जिनमें से कृषि कानून (Farm act) इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा- तुम चुप क्यों हो? हरियाणा चुप क्यों है? पंजाब के शेर दहाड़ क्यों नहीं रहे हैं? ” राहुल ने लोगों से आह्वान किया कि वे केंद्र के अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हों। वे हर कदम पर उनके साथ थे। अगर नरेन्द्र मोदी को किसानों और गरीबों की ताकत का अहसास नहीं है तो हम मिलकर उन्हें यह ताकत दिखाएंगे।

अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों से मिले

राहुल गांधी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब में अपनी `खेती बचाओ यात्रा` के दूसरे दिन अंतिम चरण में यहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल और कैप्टन अमरिंदर बाद में किसानों और आढ़तियों के साथ बातचीत करने के लिए अनाज मंडी के आसपास गए। उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। एआईसीसी महासचिव हरीश रावत, पीपीसीसी प्रमुख सुनील जाखड़, पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष लाल सिंह, विधायक राजिंदर सिंह के साथ कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और पंजाब कांग्रेस के विधायक समाना में अनाज बाजार में रैली में मौजूद थे।

चीन ने भारत की 1200 कि.मी. जमीन पर कब्जा कर लिया

राहुल गांधी ने कहा- चीन ने महसूस किया कि मोदी ने भारत को कमजोर कर दिया है और इसका फायदा उठाकर 1200 किलोमीटर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री ने देश की रीढ़ तोड़ दी है, जिसकी आर्थिक वृद्धि -24 प्रतिशत हो गई है। डॉ. मनमोहन सिंह के समय यह 9% थी। मोदी पर अपने पूंजीवादी और उद्योगपति मित्रों की मदद करने के लिए देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत पीछे जा रहा है।

अगर चीन घुसा नहीं तो 20 जवान कैसे मारे

राहुल गांधी ने कहा- "चीन हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत क्यों करेगा? अगर चीनी सैनिक भारत में प्रवेश नहीं करते तो वे हमारे 20 जवानों को कैसे मार सकते थे। मोदी दावा करते हैं कि चीनी सैनिकों ने भारत में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इन तथ्यों पर अपनी आँखें बंद न करें।

पंजाब के किसान राष्ट्र की रीढ़

राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम आज सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तो हमें नुकसान होगा। यह इंगित करते हुए कि गुरु नानक देव जी ने सत्य का मार्ग दिखाया, उन्होंने लोगों, विशेषकर किसानों को उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आप बच नहीं सकते," उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र की रीढ़ हैं। नए कृषि कानूनों की वजह से खरीद श्रृंखला टूटने से पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। देते हुए कहा कि किसान इन कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे और अंततः पूरा देश एक बार फिर गुलाम हो जाएगा।

तालाबंदी में प्रवासियों की दुर्दशा हुई

राहुल ने कहा कि तालाबंदी की अवधि के दौरान प्रवासियों की दुर्दशा हुई। विमुद्रीकरण और जीएसटी से संकट पैदा हो गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद उद्योगपतियों के लिए 3.50 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया गया था और कोविड के बीच भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा था, जबकि गरीबों को केवल सब्सिडी मिल रही थी। राहुल ने लोगों को याद दिलाया कि मोदी ने दावा किया था कि 22 दिनों के भीतर महामारी के खिलाफ युद्ध जीता जाएगा। “क्या ऐसा हुआ है? यदि ऐसा है, तो लोग मुखौटे क्यों पहने हुए हैं? ”

लम्बे संघर्ष के लिए तैयार रहें किसान

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के कारण ही कृषि का भविष्य दांव पर था, जिसे दिल्ली में बैठी सरकार ने किसानों और राज्यों पर मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि कृष कानूनों से 70% किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। किसान समुदाय को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाने का बात दोहरोते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लंबे और कठिन संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी किसानों ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने चेतावनी दी कि कृषि कानून मंडी बोर्ड को नष्ट कर देंगे और पीडीएस प्रणाली को समाप्त कर देंगे क्योंकि अडानी और अम्बानी गरीबों की परवाह नहीं करेंगे।

ये भी हुए शामिल

पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, साधु सिंह धर्मसोत, राणा गुरमीत सिंह सोढी और विजय इंदर सिंगला, सांसद गुरजीत सिंह औजला, विधायक हरदयाल कांबोज, मदन लाल जलालपुर, निर्मल सिंह, कुलजीत सिंह नागरा, पंजाब महिला कल्याण बोर्ड की प्रमुख इंदु मल्होत्रा, चेयरपर्सन गुरशरण कौर रंधावा और पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ढिल्लो आदि मंच पर थे।