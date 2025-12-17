17 दिसंबर 2025,

बुधवार

चेन्नई

Chennai Airport पर 11 Flights Cancelled, खराब मौसम और Fog से यात्रियों को परेशानी

घने कोहरे और खराब मौसम के चलते Chennai Airport पर बुधवार को 11 फ्लाइट्स (Flights) रद्द करनी पड़ीं। इससे यात्रियों को खासा असुविधा का सामना करना पड़ा, खासकर दिल्ली और उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को।

चेन्नई

shivali agrawal

Dec 17, 2025

Flights Cancelled at Chennai Airport

Chennai Airport पर 11 Flights Cancelled, खराब मौसम और Fog से यात्रियों को परेशानी

घने कोहरे और खराब मौसम के चलते Chennai Airport पर बुधवार को 11 फ्लाइट्स (Flights) रद्द करनी पड़ीं। इससे यात्रियों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ा, खासकर दिल्ली और उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को।

Chennai Airport पर किन उड़ानों पर पड़ा असर?

दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में जारी घने कोहरे और प्रतिकूल मौसम ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। Chennai Airport से दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और गाजियाबाद के लिए जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं, दिल्ली, जयपुर, पटना, पुणे, कोलकाता और इंदौर से Chennai आने वाली 7 फ्लाइट्स भी रद्द करनी पड़ीं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और खराब विजिबिलिटी की वजह से लिया गया।

लगातार Flight Disruptions से यात्रियों को परेशानी

बीते कुछ दिनों से दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा, खराब मौसम और एयर पॉल्यूशन के कारण फ्लाइट ऑपरेशन्स प्रभावित हो रहे हैं। कई बार दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स को बीच रास्ते में ही दूसरे एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट करना पड़ा है। इससे Chennai से उत्तर भारत के शहरों के लिए उड़ान सेवाएं बार-बार बाधित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को या तो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है या उनकी यात्रा पूरी तरह कैंसिल हो रही है।

क्या है Chennai Airport की मौजूदा स्थिति?

Chennai Airport के अधिकारियों के अनुसार, मौसम की मौजूदा स्थिति के कारण आगे भी फ्लाइट्स में देरी और रद्दीकरण हो सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट की जानकारी और अपडेट्स समय-समय पर चेक करते रहें। फिलहाल, एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मौसम के चलते दिक्कतें बनी हुई हैं।

Flight Cancellation और Delay पर क्या करें यात्री?

Chennai Airport से उड़ान भरने या आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे अपनी एयरलाइन के कस्टमर केयर से संपर्क में रहें और यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। मौसम की वजह से Flight Cancellation और Delay की समस्या आगे भी जारी रह सकती है।

17 Dec 2025 03:21 pm

Chennai / Chennai Airport पर 11 Flights Cancelled, खराब मौसम और Fog से यात्रियों को परेशानी

