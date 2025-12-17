Chennai Airport पर 11 Flights Cancelled, खराब मौसम और Fog से यात्रियों को परेशानी

बीते कुछ दिनों से दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा, खराब मौसम और एयर पॉल्यूशन के कारण फ्लाइट ऑपरेशन्स प्रभावित हो रहे हैं। कई बार दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स को बीच रास्ते में ही दूसरे एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट करना पड़ा है। इससे Chennai से उत्तर भारत के शहरों के लिए उड़ान सेवाएं बार-बार बाधित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को या तो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है या उनकी यात्रा पूरी तरह कैंसिल हो रही है।