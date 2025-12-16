Chennai: जेल से छूटे हिस्ट्रीशीटर पर चाकू से हमला

संतोष पर यह हमला उस समय हुआ, जब वह अपने मित्र किशोर के साथ दोपहिया वाहन से पुझल जेल से कोरुक्कुपेट्टै लौट रहा था। व्यासरपाड़ी के अंबेडकर कॉलेज के पास अचानक सात अज्ञात लोगों के गिरोह ने उसे घेर लिया और चाकू से हमला कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल संतोष को तत्काल स्टेनली अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एमकेबी नगर पुलिस अस्पताल पहुंची और पूछताछ शुरू की।