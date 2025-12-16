IIT Madras का ग्रीन हाइड्रोजन Roadmap: Sustainable Production के लिए अहम गाइड

शोध में बताया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों, खासतौर पर Proton-Exchange Membrane (PEM) electrolysers का चुनाव, पर्यावरणीय प्रभाव, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर बड़ा असर डालता है। पारंपरिक alkaline systems की तुलना में PEM electrolysers ज्यादा एफिशिएंट हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। रिसर्च में पाया गया कि PEM electrolysers के डिज़ाइन और उनमें इस्तेमाल होने वाले electrocatalyst coatings से उनकी operational efficiency और lifespan बढ़ती है, हालांकि निर्माण के दौरान उत्सर्जन बढ़ता है, लेकिन लाइफटाइम में हाइड्रोजन ज्यादा क्लीन बनती है।