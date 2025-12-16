16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

IIT Madras का ग्रीन हाइड्रोजन Roadmap: Sustainable Production के लिए अहम गाइड

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत में सस्टेनेबल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया है। शोध में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के तकनीकी विकल्पों, पीईएम इलेक्ट्रोलाइज़रों की भूमिका और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण किया गया।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 16, 2025

IIT Madras Researchers Provide Roadmap for Sustainable Green Hydrogen Production in India

आईआईटी मद्रास ने पेश किया ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप

भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर IIT Madras के रिसर्चर्स ने एक अहम स्टडी पेश की है। इस रिसर्च में ग्रीन हाइड्रोजन के sustainable production, PEM electrolysers की भूमिका और पर्यावरणीय प्रभावों समेत कई जरूरी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर IIT Madras की स्टडी

IIT Madras के वैज्ञानिकों ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर व्यापक अध्ययन किया है। यह रिसर्च भारत की Net Zero Carbon Emissions 2070 और 2030 तक 50% बिजली नॉन-फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न करने के लक्ष्य के संदर्भ में की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, उद्योग, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है।

तकनीकी चुनाव का असर: PEM Electrolyser की भूमिका

शोध में बताया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों, खासतौर पर Proton-Exchange Membrane (PEM) electrolysers का चुनाव, पर्यावरणीय प्रभाव, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर बड़ा असर डालता है। पारंपरिक alkaline systems की तुलना में PEM electrolysers ज्यादा एफिशिएंट हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। रिसर्च में पाया गया कि PEM electrolysers के डिज़ाइन और उनमें इस्तेमाल होने वाले electrocatalyst coatings से उनकी operational efficiency और lifespan बढ़ती है, हालांकि निर्माण के दौरान उत्सर्जन बढ़ता है, लेकिन लाइफटाइम में हाइड्रोजन ज्यादा क्लीन बनती है।

हाइड्रोजन क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत

स्टडी के मुताबिक, ग्रीन हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन को स्टैण्डर्डाइज करना जरूरी है, क्योंकि अलग-अलग तकनीकों से बने हाइड्रोजन का इमीशन फुटप्रिंट अलग होता है। शोधकर्ताओं ने “platinum”, “gold”, “silver” और “bronze” की tiered classification system का सुझाव दिया है, जिससे पर्यावरणीय गुणवत्ता को समझना और उद्योग, निवेशक व नीति-निर्माताओं के लिए फैसला लेना आसान हो सके।

कच्चे माल की सुरक्षा और आगे की दिशा

रिसर्च में PEM electrolysers के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई सुरक्षा और भारत के ग्रीन हाइड्रोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के उपायों पर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह अध्ययन भविष्य के रिसर्च के लिए मजबूत आधार तैयार करता है, जिसमें उत्पादन के तरीके, जीवन चक्र आंकड़े और कच्चे माल की उपलब्धता की और गहन जांच की जा सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Environment

IIT Madras

Published on:

16 Dec 2025 02:12 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / IIT Madras का ग्रीन हाइड्रोजन Roadmap: Sustainable Production के लिए अहम गाइड

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

जेल से छूटे हिस्ट्रीशीटर पर हमला

Chennai: A history-sheeter who was recently released from jail was attacked with a knife.
चेन्नई

दिव्यांगजन की असाधारण उपलब्धियों को सम्मान

चेन्नई

बेघर परिवारों के लिए Marina Beach पर 80 लोगों की क्षमता वाले शेल्टर दिसंबर 25 तक बनकर तैयार, GCC की देखरेख में होगी सुविधाएं

बेघर परिवारों के लिए Marina Beach पर 80 लोगों की क्षमता वाले शेल्टर दिसंबर 25 तक बनकर तैयार
चेन्नई

Tamil Nadu Tiger Reserve में Hornbill Survey

चेन्नई

तमिलनाडु के आसमान में आज रात से सुबह तक दिखेगा Geminid Meteor Shower, प्रति घंटे 100 तक उल्कापिंड देखने का मौका

Geminid Meteor Shower
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.