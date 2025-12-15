15 दिसंबर 2025,

सोमवार

चेन्नई

Tamil Nadu में तीन Kovai Tiger Reserves में Hornbill Population Survey शुरू

तमिलनाडु सरकार के Hornbill Conservation Initiative के तहत, तीन Kovai Tiger Reserves और Coimbatore forest division में चार हॉर्नबिल प्रजातियों की जनसंख्या का सर्वे जल्द शुरू होने जा रहा है। यह अध्ययन दिसंबर के अंत में शुरू होगा और मार्च या अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिससे इन पक्षियों की सटीक संख्या सामने आएगी।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 15, 2025

Tamil Nadu में तीन Kovai Tiger Reserves में Hornbill Population Survey शुरू

तमिलनाडु राज्य सरकार ने हॉर्नबिल संरक्षण पहल के तहत एक अहम कदम उठाया है। राज्य के तीन प्रमुख टाइगर रिजर्व और कोयंबत्तूर वन प्रभाग के चयनित हिस्सों में चार हॉर्नबिल प्रजातियों की जनसंख्या का विस्तृत सर्वे मार्च 2025 तक जारी रहेगा। इस सर्वे का उद्देश्य इन पक्षियों की सटीक संख्या और घनत्व का पता लगाना है।

कहां और कैसे हो रहा है Hornbill Survey?

इस सर्वे का पहला चरण अन्नामलै, श्रीविल्लीपुत्तूर–मेघमलै और कलक्काड़–मुंडंदुरै टाइगर रिजर्व में शुरू हो गया है। साथ ही कोयंबत्तूर वन प्रभाग के करमाडै और मेट्टुपालयम रेंज भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों को हॉर्नबिल की उपस्थिति वाले ज़ोन के रूप में चिह्नित किया गया है। सर्वे मार्च के अंत में लांच हुआ और अगले वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है, ताकि इन प्रजातियों की सटीक संख्या सामने आ सके।

कौन-कौन सी हॉर्नबिल प्रजातियां होंगी शामिल?

इन क्षेत्रों में मुख्यतः ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल पाई जाती हैं। सर्वे के दौरान फील्ड स्टाफ, जीवविज्ञानी और शोधकर्ता लाइन ट्रांजेक्ट विधि का उपयोग करेंगे। वैज्ञानिकों ने वनकर्मियों को हॉर्नबिल प्रजातियों की पहचान, घोंसलों और भोजन व्यवहार पर प्रशिक्षण भी दिया है।

सर्वे विधि और ट्रेनिंग

फील्ड स्टाफ, बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर हर दिन चयनित हॉर्नबिल हैबिटेट में लाइन ट्रांसेक्ट मेथड से सर्वे करेंगे। Nature Conservation Foundation के वैज्ञानिकों ने हाल ही में Attakatty (Valparai) में वन कर्मचारियों को हॉर्नबिल प्रजातियों की पहचान, नेस्टिंग साइट्स और फूड हैबिट्स की ट्रेनिंग दी है।

क्यों खास है यह समय और प्रक्रिया?

सर्वे दिसंबर के अंत से शुरू होकर मार्च के अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा, जो हॉर्नबिल के प्रजनन काल के साथ मेल खाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सीधे अवलोकन और कॉल की पहचान के साथ लाइन ट्रांजेक्ट पद्धति से पहले भी अच्छे परिणाम मिले हैं। हॉर्नबिल पुराने पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाते हैं और वर्षों तक उसी घोंसले का उपयोग करते हैं, इसलिए ऐसे पेड़ों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

हॉर्नबिल्स का महत्व और संरक्षण

छोटे ग्रे हॉर्नबिल्स की आयु 15-16 वर्ष होती है, जबकि Great Hornbill 20 साल तक जीवित रहता है। सभी हॉर्नबिल्स फ्रूजिवोर हैं और वेस्टर्न घाट्स के 100 से अधिक पेड़ों के फल खाते हैं। ये 'feathered foresters' कहलाते हैं क्योंकि बीज फैलाकर जंगल के पुर्नजनन में अहम भूमिका निभाते हैं।

Published on:

15 Dec 2025 03:20 pm

Tamil Nadu में तीन Kovai Tiger Reserves में Hornbill Population Survey शुरू

