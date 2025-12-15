Tamil Nadu में तीन Kovai Tiger Reserves में Hornbill Population Survey शुरू

सर्वे दिसंबर के अंत से शुरू होकर मार्च के अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा, जो हॉर्नबिल के प्रजनन काल के साथ मेल खाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सीधे अवलोकन और कॉल की पहचान के साथ लाइन ट्रांजेक्ट पद्धति से पहले भी अच्छे परिणाम मिले हैं। हॉर्नबिल पुराने पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाते हैं और वर्षों तक उसी घोंसले का उपयोग करते हैं, इसलिए ऐसे पेड़ों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है।