Chennai में आज रात दिखेगा Geminid Meteor Shower, आसमान में बिखरेगी जादुई रोशनी

Chennai में आज रात दिखेगा Geminid Meteor Shower
आसमान में आज रात एक दुर्लभ और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। Chennai समेत तमिलनाडु के लोग Geminid Meteor Shower का गवाह बनेंगे, जिसमें प्रति घंटे 100 तक उल्कापिंड गिरने की संभावना है। यह खगोलीय घटना 14 दिसंबर रात से 15 दिसंबर की सुबह तक अपने चरम पर रहेगी।
Geminid Meteor Shower को 'विन्कल बारिश का राजा' कहा जाता है और यह हर साल दिसंबर में दिखाई देता है। इस बार यह घटना 14 दिसंबर की रात से शुरू होकर 15 दिसंबर की सुबह तक चलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, सबसे बेहतरीन दृश्यता रात 2 बजे के बाद मिलेगी। चेन्नई और तमिलनाडु के वासियों को इसे देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है, खुली आंखों से ही आसमान का नजारा लिया जा सकता है।
अधिकांश उल्कापिंड बारिशें धूमकेतु से होती हैं, लेकिन Geminid Meteor Shower की खासियत है कि इसका स्रोत एक क्षुद्रग्रह ‘3200 Phaethon’ है। यह क्षुद्रग्रह सूर्य के बेहद करीब आकर फिर मंगल ग्रह के ऑर्बिट से आगे निकलता है। जब पृथ्वी दिसंबर के मध्य में इस क्षुद्रग्रह द्वारा छोड़े गए कणों के रास्ते से गुजरती है, तो वे वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल उठते हैं और उल्कापिंडों की बारिश होती है।
3200 Phaethon की खोज 11 अक्टूबर 1983 को IRAS मिशन के दौरान वैज्ञानिक सिमोन ग्रीन और जॉन डेविस ने की थी। यह घटना खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए सबसे विश्वसनीय और आकर्षक मानी जाती है।
Geminid Meteor Shower देखने के लिए शहर की रोशनी से दूर खुले और अंधेरे स्थान का चयन करें। आधी रात के बाद, खासकर 2 बजे के समय, दृश्यता सबसे बेहतर होगी। आंखों को अंधेरे के लिए अनुकूल करने के लिए कम से कम 20 मिनट इंतजार करें और मोबाइल या अन्य तेज रोशनी से बचें। उल्कापिंड कभी-कभी समूह में गिरेंगे, फिर कुछ समय के अंतराल के बाद दोबारा दिखाई देंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक आसमान को स्कैन करते रहें।
आज रात Chennai के आसमान में यह खगोलीय घटना देखने का अनूठा अवसर है, जिसे मिस न करें।
