14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

Chennai में आज रात दिखेगा Geminid Meteor Shower, आसमान में बिखरेगी जादुई रोशनी

आसमान में आज रात एक दुर्लभ और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। Chennai समेत तमिलनाडु के लोग Geminid Meteor Shower का गवाह बनेंगे, जिसमें प्रति घंटे 100 तक उल्कापिंड गिरने की संभावना है। यह खगोलीय घटना 14 दिसंबर रात से 15 दिसंबर की सुबह तक अपने चरम पर रहेगी।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 14, 2025

Geminid Meteor Shower

Chennai में आज रात दिखेगा Geminid Meteor Shower

आसमान में आज रात एक दुर्लभ और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। Chennai समेत तमिलनाडु के लोग Geminid Meteor Shower का गवाह बनेंगे, जिसमें प्रति घंटे 100 तक उल्कापिंड गिरने की संभावना है। यह खगोलीय घटना 14 दिसंबर रात से 15 दिसंबर की सुबह तक अपने चरम पर रहेगी।

Geminid Meteor Shower: कब, कहां और कैसे देखें?

Geminid Meteor Shower को 'विन्कल बारिश का राजा' कहा जाता है और यह हर साल दिसंबर में दिखाई देता है। इस बार यह घटना 14 दिसंबर की रात से शुरू होकर 15 दिसंबर की सुबह तक चलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, सबसे बेहतरीन दृश्यता रात 2 बजे के बाद मिलेगी। चेन्नई और तमिलनाडु के वासियों को इसे देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है, खुली आंखों से ही आसमान का नजारा लिया जा सकता है।

उल्कापिंडों की बारिश का कारण और विशेषता

अधिकांश उल्कापिंड बारिशें धूमकेतु से होती हैं, लेकिन Geminid Meteor Shower की खासियत है कि इसका स्रोत एक क्षुद्रग्रह ‘3200 Phaethon’ है। यह क्षुद्रग्रह सूर्य के बेहद करीब आकर फिर मंगल ग्रह के ऑर्बिट से आगे निकलता है। जब पृथ्वी दिसंबर के मध्य में इस क्षुद्रग्रह द्वारा छोड़े गए कणों के रास्ते से गुजरती है, तो वे वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल उठते हैं और उल्कापिंडों की बारिश होती है।

3200 Phaethon की खोज 11 अक्टूबर 1983 को IRAS मिशन के दौरान वैज्ञानिक सिमोन ग्रीन और जॉन डेविस ने की थी। यह घटना खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए सबसे विश्वसनीय और आकर्षक मानी जाती है।

दर्शकों के लिए विशेष सुझाव

Geminid Meteor Shower देखने के लिए शहर की रोशनी से दूर खुले और अंधेरे स्थान का चयन करें। आधी रात के बाद, खासकर 2 बजे के समय, दृश्यता सबसे बेहतर होगी। आंखों को अंधेरे के लिए अनुकूल करने के लिए कम से कम 20 मिनट इंतजार करें और मोबाइल या अन्य तेज रोशनी से बचें। उल्कापिंड कभी-कभी समूह में गिरेंगे, फिर कुछ समय के अंतराल के बाद दोबारा दिखाई देंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक आसमान को स्कैन करते रहें।

आज रात Chennai के आसमान में यह खगोलीय घटना देखने का अनूठा अवसर है, जिसे मिस न करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Dec 2025 02:35 pm

Hindi News / News Bulletin / Chennai में आज रात दिखेगा Geminid Meteor Shower, आसमान में बिखरेगी जादुई रोशनी

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

194 करोड़ के बाइपास का हाल: गड्ढों में तब्दील हो गई सर्विस रोड, वाहनों से उठ रहा धूल का गुबार

कटनी

एमपी के इस जिलें में बदलेंगी ’10 वार्डों’ की सीमाएं, List तैयार

Delimitation of wards
भिंड

MP में दो बड़े प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 2029 करोड़ में बनेगा फोरलेन, 540 करोड़ के इंडस्ट्रियल एरिया का होगा निर्माण

Deputy CM Rajendra Shukla annouced 4-lane road construction maswasi Industrial area mp news
सागर

Breaking- आईएएस संतोष वर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े लोगों पर पुलिस की सख्ती, कई बुजुर्ग व महिलाएं घायल, भेजा अस्पताल

Bhopal police crack down on people protesting the arrest of IAS Santosh Verma
भोपाल

क्या आप भी हैं 'मिनिमल ब्राइड'? डायमंड नथ के साथ दें अपने लुक को मॉडर्न टच

bridal nath design, bridal nath design latest, trending nath design for wedding, nath modern design, bridal jewellery trends.
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.