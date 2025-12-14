Chennai में आज रात दिखेगा Geminid Meteor Shower, आसमान में बिखरेगी जादुई रोशनी

Geminid Meteor Shower को 'विन्कल बारिश का राजा' कहा जाता है और यह हर साल दिसंबर में दिखाई देता है। इस बार यह घटना 14 दिसंबर की रात से शुरू होकर 15 दिसंबर की सुबह तक चलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, सबसे बेहतरीन दृश्यता रात 2 बजे के बाद मिलेगी। चेन्नई और तमिलनाडु के वासियों को इसे देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है, खुली आंखों से ही आसमान का नजारा लिया जा सकता है।