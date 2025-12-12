12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

चेन्नई

भारत–मॉरीशस स्वास्थ्य सहयोग होगा सुदृढ़

चेन्नई. डॉ. अग्रवाल्स आइ हॉस्पिटल ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मॉरीशस के एबेने नगर में विशेषीकृत कॉर्नियल प्रत्यारोपण एवं पिनहोल पुपिलोप्लास्टी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्घाटन मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रपति धरमबीर गोकहूल जी.सी.एस.के. द्वारा हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह केंद्र भारत–मॉरीशस [&hellip;]

चेन्नई

image

Santosh Tiwari

Dec 12, 2025

चेन्नई. डॉ. अग्रवाल्स आइ हॉस्पिटल ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मॉरीशस के एबेने नगर में विशेषीकृत कॉर्नियल प्रत्यारोपण एवं पिनहोल पुपिलोप्लास्टी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्घाटन मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रपति धरमबीर गोकहूल जी.सी.एस.के. द्वारा हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह केंद्र भारत–मॉरीशस स्वास्थ्य सहयोग को सुदृढ़ करेगा एवं मॉरीशस एवं समीपवर्ती अफ्रीकी देशों के रोगियों को उन्नत नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। हास्पिटल के अध्यक्ष प्रो. अमर अग्रवाल ने उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत में विकसित नवीन तकनीकें जैसे पी.डी.ई.के., सी.ए.आई.आर.एस. और पिनहोल पुपिलोप्लास्टी अब मॉरीशस में भी सुलभ होंगी। मुख्य व्यवसाय अधिकारी डॉ. अशर अग्रवाल ने बताया कि यह पहल क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, कौशल हस्तांतरण तथा टालने योग्य अंधत्व की रोकथाम में सहायक होगी।

