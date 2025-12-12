Andhra Pradesh Chittoor हादसा: बस खाई में गिरी, 9 की मौत

बस चित्तूर जिले और बेंगलुरु के भक्तों को लेकर अराकू दर्शन के बाद भद्राचलम के श्रीराम मंदिर जा रही थी। श्री विघ्नेश्वरा ट्रैवल्स की इस बस का नंबर एपी 39 यूएम 6543 है। हादसे में 6 यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस ने चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर दुख जताया और राहत कार्यों की निगरानी की।