चेन्नई

Andhra Pradesh Chittoor हादसा: बस खाई में गिरी, 9 की मौत

Andhra Pradesh Chittoor हादसा

less than 1 minute read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 12, 2025

andhra pradesh-chittoore high way road accident

Andhra Pradesh Chittoor हादसा: बस खाई में गिरी, 9 की मौत

अल्लूरी सीतारामराजू जिले के चित्तूर-मारेडुमिल्ली घाट रोड पर शुक्रवार सुबह एक निजी बस खाई में गिर गई, जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई और 23 घायल हुए। हादसा करीब 4:30 बजे दुर्गा मंदिर के पास ‘चाइना वॉल’ के समीप हुआ।

हादसे की वजह और राहत कार्य

पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया कि बस तेलंगाना जा रही थी और उसमें कुल 37 लोग सवार थे। भारी धुंध के कारण चालक को मोड़ नजर नहीं आया, जिससे बस गहरी घाटी में पलट गई। घायलों को चित्तूर अस्पताल और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

क्या है हादसे की पूरी जानकारी?

बस चित्तूर जिले और बेंगलुरु के भक्तों को लेकर अराकू दर्शन के बाद भद्राचलम के श्रीराम मंदिर जा रही थी। श्री विघ्नेश्वरा ट्रैवल्स की इस बस का नंबर एपी 39 यूएम 6543 है। हादसे में 6 यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस ने चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर दुख जताया और राहत कार्यों की निगरानी की।

मृतकों की सूची:

1. एस.वी. नागेश्वर राव 2. शैलजा रानी 3. श्यामला (हैदराबाद) 4. सुनंदा 5. शिवा शंकर 6. मधु 7. श्रीकला 8. उमा रेड्डी 9. कृष्ण कुमार

Published on:

12 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Andhra Pradesh Chittoor हादसा: बस खाई में गिरी, 9 की मौत

