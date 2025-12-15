15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Chennai Marina Beach के पास Christmas तक तैयार होंगे नए Night Shelters

ग्रेटर चेन्नई निगम ने मरीना बीच के पास बेघर लोगों के लिए नया रैन बसेरा तैयार किया है, जिसे इस माह के अंत तक आम जनता के लिए खोलने की योजना है। यह अन्ना स्क्वायर के पास 2,400 वर्ग फुट के खाली भूखंड पर 86.20 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 15, 2025

बेघर परिवारों के लिए Marina Beach पर 80 लोगों की क्षमता वाले शेल्टर दिसंबर 25 तक बनकर तैयार

Chennai Marina Beach के पास Christmas तक तैयार होंगे नए Night Shelters

बेघर और अर्ध-घुमंतू परिवारों के लिए खुशखबरी है—Marina Beach के पास, Greater Chennai Corporation (GCC) ने नया night shelter Christmas तक तैयार किया जा रहा है। यह शेल्टर Navalar Nagar, Triplicane में Anna Swimming Pool के पास बन रहा है और इसमें 80 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी।

क्या है नया Night Shelter और किसे मिलेगा लाभ?

Marina Beach के पास बनने वाला यह night shelter खासतौर पर उन अर्ध-घुमंतू परिवारों और Narikuravas के लिए है, जो अक्सर बीच पर स्थित मूर्तियों के नीचे रात गुजारते हैं। GCC कमिश्नर जे कुमारगुरुबरण ने बताया कि ठंड के मौसम को देखते हुए रात में सुरक्षित आश्रय की जरूरत महसूस की गई। सुबह के समय ये लोग शहर में घूमकर अपने बनाए हुए बीड्स या अन्य सामान बेचते हैं, इसलिए शेल्टर की आवश्यकता रात में ही अधिक होती है।

शेल्टर की सुविधाएं: सभी आयु और जेंडर के लिए

इस 2,100 वर्गफुट वाले शेल्टर में पंखे, RO पानी, शौचालय, गद्दे और बच्चों के लिए खेल का मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। यह Chennai के उन कुछ शेल्टर्स में शामिल है, जो सभी जेंडर और उम्र के लोगों के लिए बनाए गए हैं। शेल्टर की सफाई और रखरखाव Tiruvallur स्थित एक NGO संभालेगा। साथ ही, GCC स्कूलों के लिए खाना सप्लाई करने वाली क्लाउड किचन से टाई-अप करके जल्द ही भोजन सुविधा भी शुरू की जाएगी।

Marina Beach पर बेघर लोगों की स्थिति और आगे की योजना

GCC द्वारा Marina Beach इलाके में किए गए सर्वे में सामने आया कि 215 बेघर लोग वहां रहते हैं—इनमें 95 अकेले और 120 परिवार के सदस्य हैं। सर्वे के अनुसार, यहां तीन तरह के बेघर लोग हैं: घुमंतू समुदाय, बीच स्टॉल वर्कर्स और वे लोग जो कहीं और काम करके बीच पर सोते हैं। GCC अब एक बड़ा शेल्टर भी बनाने की योजना में है, जो इन सभी को आश्रय देगा।

स्थान चयन के पीछे की सोच

Madras School of Social Work (MSSW) और GCC के संयुक्त सर्वे में जनवरी से अप्रैल तक Chennai में 13,529 बेघर लोग 2,837 जगहों पर मिले। MSSW प्रोफेसर एम एंटनी स्टीफन के अनुसार, शेल्टर को उनके कार्यस्थल के पास बनाना उनकी आजीविका चलाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, एक महिला जो फूलों की माला बनाकर बेचती है, उसे शेल्टर से 20 किलोमीटर दूर जाकर अपना सामान बेचना पड़ता है।

Marina Beach के पास बनने वाला यह नया night shelter बेघर परिवारों के लिए राहत और सुरक्षा लेकर आएगा। GCC की पहल से बेघर लोगों को ठंड और अन्य मुश्किलों से बचाव मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Dec 2025 05:28 pm

Published on:

15 Dec 2025 05:27 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Chennai Marina Beach के पास Christmas तक तैयार होंगे नए Night Shelters

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Tamil Nadu Tiger Reserve में Hornbill Survey

चेन्नई

तमिलनाडु के आसमान में आज रात से सुबह तक दिखेगा Geminid Meteor Shower, प्रति घंटे 100 तक उल्कापिंड देखने का मौका

Geminid Meteor Shower
समाचार

भारत–मॉरीशस स्वास्थ्य सहयोग होगा सुदृढ़

चेन्नई

अल्लूरी सीतारामराजू जिले में चित्तूर-मारेडुमिल्ली रोड पर निजी बस दुर्घटना, 23 घायल

andhra pradesh-chittoore high way road accident
चेन्नई

chennai biomining

chennai-bio-mining
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.