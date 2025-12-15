Chennai Marina Beach के पास Christmas तक तैयार होंगे नए Night Shelters

Marina Beach के पास बनने वाला यह night shelter खासतौर पर उन अर्ध-घुमंतू परिवारों और Narikuravas के लिए है, जो अक्सर बीच पर स्थित मूर्तियों के नीचे रात गुजारते हैं। GCC कमिश्नर जे कुमारगुरुबरण ने बताया कि ठंड के मौसम को देखते हुए रात में सुरक्षित आश्रय की जरूरत महसूस की गई। सुबह के समय ये लोग शहर में घूमकर अपने बनाए हुए बीड्स या अन्य सामान बेचते हैं, इसलिए शेल्टर की आवश्यकता रात में ही अधिक होती है।