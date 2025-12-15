Chennai Marina Beach के पास Christmas तक तैयार होंगे नए Night Shelters
बेघर और अर्ध-घुमंतू परिवारों के लिए खुशखबरी है—Marina Beach के पास, Greater Chennai Corporation (GCC) ने नया night shelter Christmas तक तैयार किया जा रहा है। यह शेल्टर Navalar Nagar, Triplicane में Anna Swimming Pool के पास बन रहा है और इसमें 80 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी।
Marina Beach के पास बनने वाला यह night shelter खासतौर पर उन अर्ध-घुमंतू परिवारों और Narikuravas के लिए है, जो अक्सर बीच पर स्थित मूर्तियों के नीचे रात गुजारते हैं। GCC कमिश्नर जे कुमारगुरुबरण ने बताया कि ठंड के मौसम को देखते हुए रात में सुरक्षित आश्रय की जरूरत महसूस की गई। सुबह के समय ये लोग शहर में घूमकर अपने बनाए हुए बीड्स या अन्य सामान बेचते हैं, इसलिए शेल्टर की आवश्यकता रात में ही अधिक होती है।
इस 2,100 वर्गफुट वाले शेल्टर में पंखे, RO पानी, शौचालय, गद्दे और बच्चों के लिए खेल का मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। यह Chennai के उन कुछ शेल्टर्स में शामिल है, जो सभी जेंडर और उम्र के लोगों के लिए बनाए गए हैं। शेल्टर की सफाई और रखरखाव Tiruvallur स्थित एक NGO संभालेगा। साथ ही, GCC स्कूलों के लिए खाना सप्लाई करने वाली क्लाउड किचन से टाई-अप करके जल्द ही भोजन सुविधा भी शुरू की जाएगी।
GCC द्वारा Marina Beach इलाके में किए गए सर्वे में सामने आया कि 215 बेघर लोग वहां रहते हैं—इनमें 95 अकेले और 120 परिवार के सदस्य हैं। सर्वे के अनुसार, यहां तीन तरह के बेघर लोग हैं: घुमंतू समुदाय, बीच स्टॉल वर्कर्स और वे लोग जो कहीं और काम करके बीच पर सोते हैं। GCC अब एक बड़ा शेल्टर भी बनाने की योजना में है, जो इन सभी को आश्रय देगा।
Madras School of Social Work (MSSW) और GCC के संयुक्त सर्वे में जनवरी से अप्रैल तक Chennai में 13,529 बेघर लोग 2,837 जगहों पर मिले। MSSW प्रोफेसर एम एंटनी स्टीफन के अनुसार, शेल्टर को उनके कार्यस्थल के पास बनाना उनकी आजीविका चलाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, एक महिला जो फूलों की माला बनाकर बेचती है, उसे शेल्टर से 20 किलोमीटर दूर जाकर अपना सामान बेचना पड़ता है।
Marina Beach के पास बनने वाला यह नया night shelter बेघर परिवारों के लिए राहत और सुरक्षा लेकर आएगा। GCC की पहल से बेघर लोगों को ठंड और अन्य मुश्किलों से बचाव मिलेगा।
