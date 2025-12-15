दिव्यांगजन की असाधारण उपलब्धियों को सम्मान

चेन्नई.विद्या सागर, कोट्टूरपुरम में शनिवार को जीविधम अवॉर्ड्स 2025 एवं आठवां वार्षिक समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। “फॉस्टरिंग डिसएबिलिटी-इन्क्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस” थीम पर आधारित इस आयोजन में तमिलनाडु के दिव्यांगजन की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। कुल 18 श्रेणियों में उत्कृष्टता, सशक्तिकरण और समावेशन को रेखांकित करते हुए पुरस्कार दिए गए। जीविधम ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 19,000 से अधिक जीवनों को प्रभावित कर चुका है। समारोह में मुख्य अतिथि रहे आर. नटराज (आइपीएस, सेवानिवृत्त), डॉ. टी. बक्याराज, रविन्द्रनाथ सिंह, एम. जवाहर महालिंगम, अधिवक्ता आर. एस. रवीन्द्रन एवं जेसुइन जॉन बोस। पुरस्कारों में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड सिमाचंद्रन को, ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवॉर्ड एस. शंकरा रमन को तथा सोशल इम्पैक्ट अवॉर्ड एलिजाबेथ डोरोथी जे को प्रदान किया गया।