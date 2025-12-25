Tamil Nadu के 3.6 लाख किसानों को 290 करोड़ की राहत

राज्य सरकार ने तमिलनाडु के किसानों को बड़ी राहत दी है। भारी बारिश और तूफान से फसल नुकसान के बाद, कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने बुधवार को 3.6 लाख किसानों के लिए 289.63 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी राहत सहायता मंजूर किए जाने की घोषणा की। यह कदम वर्ष 2024 के उत्तर-पूर्वी मानसून और जनवरी 2025 की तेज आंधी से प्रभावित किसानों के लिए उठाया गया है।