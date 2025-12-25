Tamil Nadu में 564 किलो गांजा जब्त, 10 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपियों में विग्नेश कुमार, हरिहरन, कुमरेसन, योगेश्वरन, मुकेश कन्नन, प्रकाश, करन राज, रंजीत, बालकृष्णन और संजीवी शामिल हैं। इनमें विग्नेश कुमार इस तस्करी का मुख्य संयोजक था, जिसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। दो अन्य तस्करों का भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गांजा आंध्र प्रदेश से हल्दी और मिर्ची की खेप के नीचे ट्रकों में छुपाकर तेरकुवानी गांव के एक घर में रखा गया था। तस्कर इसे नावों के जरिए Sri Lanka भेजने की योजना बना रहे थे। वे तटीय सुरक्षा, समुद्री पुलिस और कोस्ट गार्ड की निगरानी पर लगातार नजर रख रहे थे, ताकि मौका मिलते ही माल भेजा जा सके। पुलिस को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, केनिक्कारै इलाके में तड़के छापा मारा गया और पूरा गांजा बरामद कर लिया गया।