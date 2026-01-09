9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

चेन्नई

पोंगल पर नहीं रिलीज होगी अभिनेता विजय की ‘जन नायकन’

चेन्नई. विजय अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म &#8216;जन नायकन&#8217; का सेंसर संबंधी विवाद अब नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट के एकल जज ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को यूए सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था, जिस पर चंद घंटों बाद ही रोक लग गई। शुरुआत में यह आदेश निर्माता [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Santosh Tiwari

Jan 09, 2026

चेन्नई.

विजय अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' का सेंसर संबंधी विवाद अब नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट के एकल जज ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को यूए सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था, जिस पर चंद घंटों बाद ही रोक लग गई। शुरुआत में यह आदेश निर्माता पक्ष के लिए बड़ी राहत माना गया, क्योंकि फिल्म की रिलीज़ को लेकर समय कम था। लेकिन कुछ ही घंटों में केंद्र सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ के समक्ष तत्काल अपील पेश की। सीबीएफसी ने इस आदेश को चुनौती दी और कहा कि बोर्ड को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।सीबीएफसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि निर्माता ने याचिका में जो राहत मांगी थी, अदालत का आदेश उससे आगे चला गया। मेहता ने कहा, "माय लॉर्ड्स, इसमें तात्कालिकता है, लेकिन जो राहत दी गई, वह याचिका में मांगी ही नहीं गई थी।" इसके अलावा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने याचना की प्रक्रिया और सीबीएफसी चेयरपर्सन की 6 जनवरी की चिट्ठी को भी मुद्दा बनाया, जिसे सिंगल बेंच ने चुनौती के बिना ही रद्द कर दिया।सीबीएफसी ने कहा पर्याप्त समय नहीं मिलासीबीएफसी ने दावा किया कि याचिका 5 जनवरी को दायर हुई, तुरंत सुनवाई हुई और दो दिन में ही फैसला आ गया। बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। सरकार ने बताया कि फिल्म ने 18 दिसंबर को प्रमाणन के लिए आवेदन किया था और 22 दिसंबर तक सीबीएफसी ने फिल्म को पुनरीक्षण समिति के पास भेजने का निर्णय निर्माताओं को सूचित कर दिया था, जो कोर्ट जाने से पहले हुआ।

निर्माता पक्ष का तर्क अस्वीकार

वहीं, फिल्म निर्माता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि फिल्म की रिलीज़ 9 जनवरी को निर्धारित थी, इसलिए मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा, "आप रिलीज़ डेट तय कर सिस्टम पर दबाव नहीं बना सकते।"टल गई शनिवार की रिलीजदलीलों के बाद, खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया। यानी 'जन नायकन' को अभी यूए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है, तब तक निर्माता पक्ष को राहत स्थगित रहेगी। फिल्म की रिलीज़ टल गई है और अब सबकी नजरें अदालत के अगले फैसले पर हैं। इस वजह से विजय के फैन्स में काफी आक्रोश भी है। सोशल मीडिया पर कुछ प्रशंसकों का गुस्सा भी फूटा जो दावा कर रहे थे कि वे शनिवार को शिवकार्तिकेयन की फिल्म पराशक्ति रिलीज नहीं होने देंगे।05:42 PMRed Heart

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 06:54 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / पोंगल पर नहीं रिलीज होगी अभिनेता विजय की ‘जन नायकन’

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

IIT Madras में ‘Param Shakti’ Supercomputing Facility का उद्घाटन

IIT Madras, Param Shakti’ Supercomputing Facility
चेन्नई

मतदाता सूची के लिए विशेष शिविर 10 और 11 जनवरी को

चेन्नई

Chennai Umagine TN 2026 Summit: 9820 करोड़ निवेश, 4250 रोजगार सृजन

चेन्नई

Tamil Nadu Government ने Political Rallies के लिए नई SOP जारी की

चेन्नई

पोंगल पर्व पर यात्रियों के लिए चलेंगी 10,245 विशेष बसें

चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.