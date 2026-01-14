Chennai Bhogi Festival: धुएं ने बिगाड़ी एयर क्वालिटी, उड़ानें प्रभावित

चेन्नई में भोगी पर्व के दिन सुबह 7 बजे दृश्यता घटकर केवल 300 मीटर रह गई थी, जिससे चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें न उतर पाईं और हवाई संचालन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 7 से 8 बजे के बीच रनवे पर दृश्यता बेहद कम रही। दिन चढ़ने के साथ दृश्यता 600 मीटर तक सुधरी, लेकिन स्मॉग की परत बनी रही। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि हालात में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है, मगर सुबह के समय यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।