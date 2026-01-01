चेन्नई में शांतिपूर्वक मना नववर्ष, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु झूमकर किया नए साल का स्वागत

चेन्नई की 30 मुख्य सड़कों पर पुलिसकर्मी दुपहिया वाहनों पर लगातार गश्त करते रहे। दुपहिया वाहनों की रेसिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 30 विशेष टीमें बनाई गईं और जगह-जगह कड़ी चेकिंग की गई। चेन्नई पुलिस के इन व्यापक एहतियाती उपायों के चलते नागरिकों ने सुरक्षित और उल्लासपूर्ण ढंग से नववर्ष का जश्न मनाया। महानगर पुलिस के अनुसार, सभी सुरक्षा इंतजाम सफल रहे और नगर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। मरीना बीच पर लोगों को उतरने की अनुमति नहीं थी लेकिन कामराजर सालै पर रात बारह बजते ही लोग नए साल के जश्न में झूम उठे।