चेन्नई में शांतिपूर्वक मना नववर्ष, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु झूमकर किया नए साल का स्वागत

उन्नीस हजार से अधिक पुलिसकर्मी रहे तैनात
चेन्नई. अंग्रेजी नववर्ष 2026 चेन्नई में पूरी तरह शांतिपूर्ण मनाया गया। चेन्नई महानगर पुलिस के अनुसार, बीती रात किसी भी तरह की मौत, दुर्घटना या आपराधिक घटना की कोई सूचना नहीं मिली। पुलिस के अनुसार नववर्ष का जश्न पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। नववर्ष समारोह के दौरान शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 19,000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया। इसके साथ ही 425 जांच दल गठित किए गए, जिससे प्रमुख इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा सकी।
नगर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई
चेन्नई की 30 मुख्य सड़कों पर पुलिसकर्मी दुपहिया वाहनों पर लगातार गश्त करते रहे। दुपहिया वाहनों की रेसिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 30 विशेष टीमें बनाई गईं और जगह-जगह कड़ी चेकिंग की गई। चेन्नई पुलिस के इन व्यापक एहतियाती उपायों के चलते नागरिकों ने सुरक्षित और उल्लासपूर्ण ढंग से नववर्ष का जश्न मनाया। महानगर पुलिस के अनुसार, सभी सुरक्षा इंतजाम सफल रहे और नगर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। मरीना बीच पर लोगों को उतरने की अनुमति नहीं थी लेकिन कामराजर सालै पर रात बारह बजते ही लोग नए साल के जश्न में झूम उठे।
मंदिरों में भक्तों की भीड़
नववर्ष के मंगलमय होने की कामना को लेकर बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। चेन्नई के पार्थसारथी मंदिर, टी. नगर के टीटीडी देवस्थानम, वडपलनी मुरुगन मंदिर समेत अधिकांश बड़े देवालयों में श्रद्धालु लम्बी कतारों में देखे गए।
