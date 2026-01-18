Chennai International Book Festival 2026 का भव्य समापन, CM स्टालिन ने की 84 किताबें लॉन्च

चेन्नई में आयोजित चौथे Chennai International Book Festival 2026 का रंगारंग समापन रविवार को कलैग्नार अरंगम में हुआ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह ने तमिलनाडु के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को एक नई ऊंचाई दी।
Chennai International Book Festival 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, मंत्री शेखरबाबू, अनबिल महेश पोय्यामोझी, ग्रेटर चेन्नई की मेयर प्रिया, दक्षिण चेन्नई की सांसद तमिझची तंगपांडियन और बुकर पुरस्कार विजेता भानु मुश्ताक सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। इस महोत्सव में 102 देशों ने भाग लिया, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान मिली। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकें मानवता के विचारों और ज्ञान को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम हैं। उन्होंने राज्य के हर घर तक ज्ञान की लौ पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराया।
Chennai International Book Festival 2026 के समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 84 पुस्तकों का विमोचन किया, जिन्हें तमिलनाडु टेक्स्टबुक एंड एजुकेशनल सर्विसेज कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ने प्रकाशित किया है। स्टालिन ने बताया कि तमिल भाषा की उत्कृष्टता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार हर वर्ष 3 करोड़ रुपये का अनुवाद अनुदान देती है। पिछले आठ वर्षों में 100 से अधिक तमिल कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।
इस वर्ष Chennai International Book Festival में 26 तमिल साहित्यिक एजेंटों ने 100 से अधिक देशों के प्रकाशकों और एजेंटों के साथ 350 पुस्तकों के अधिकारों के आदान-प्रदान पर चर्चा की। इस दौरान 1800 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो इसे राज्य और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बी2बी प्लेटफॉर्म बनाता है।
Chennai International Book Festival 2026 के दौरान 17 विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अत्याचार सहने वालों का साहित्य, महिलाओं के साहित्य की चुनौतियां, एआई - अलादीन का जादुई चिराग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पहली बार बड़ी संख्या में कॉलेज छात्र और आमजन इन चर्चाओं में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भानु मुश्ताक की उपस्थिति को गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी किताब 'हार्ट लैम्प' के अंग्रेजी अनुवाद ने दक्षिण भारतीय महिलाओं के जीवन और अधिकारों को वैश्विक पहचान दिलाई है।
बड़ी खबरेंView All
चेन्नई
तमिलनाडु
ट्रेंडिंग