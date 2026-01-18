Chennai International Book Festival 2026 का भव्य समापन, CM स्टालिन ने की 84 किताबें लॉन्च

Chennai International Book Festival 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, मंत्री शेखरबाबू, अनबिल महेश पोय्यामोझी, ग्रेटर चेन्नई की मेयर प्रिया, दक्षिण चेन्नई की सांसद तमिझची तंगपांडियन और बुकर पुरस्कार विजेता भानु मुश्ताक सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। इस महोत्सव में 102 देशों ने भाग लिया, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान मिली। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकें मानवता के विचारों और ज्ञान को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम हैं। उन्होंने राज्य के हर घर तक ज्ञान की लौ पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराया।