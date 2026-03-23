Chennai News: मांझा लिपटने से वकील सड़क हादसे में घायल

कोडंगयूर के एझिल नगर निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद राशिद अपने भाई के साथ तांबरम की ओर जा रहे थे। मदुरावोयाल बाइपास फ्लाईओवर के पास अचानक एक ढीली पतंग की डोरी, जिसमें तेज मांझा लगा था, उनके चेहरे पर लिपट गई। मांझा फंसने से दोनों भाइयों का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में मोहम्मद राशिद के माथे और नाक पर गंभीर चोटें आईं।