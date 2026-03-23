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Chennai News: मांझा लिपटने से वकील सड़क हादसे में घायल

चेन्नई के मदुरावोयाल बायपास रोड पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मद्रास उच्च न्यायालय में वकील मोहम्मद राशिद अपने भाई के साथ टू-व्हीलर पर जा रहे थे, तभी पतंग की मांझा डोरी उनके चेहरे पर लिपट गई, जिससे गंभीर हादसा हो गया। हादसा कैसे हुआ? कोडंगयूर के एझिल नगर निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद [&hellip;]

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चेन्नई

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shivali agrawal

Mar 23, 2026

Car-bike accident: तेज रफ्तार कार-बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, पति-पत्नी समेत 3 की मौत, एक घायल

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चेन्नई के मदुरावोयाल बायपास रोड पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मद्रास उच्च न्यायालय में वकील मोहम्मद राशिद अपने भाई के साथ टू-व्हीलर पर जा रहे थे, तभी पतंग की मांझा डोरी उनके चेहरे पर लिपट गई, जिससे गंभीर हादसा हो गया।

हादसा कैसे हुआ?

कोडंगयूर के एझिल नगर निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद राशिद अपने भाई के साथ तांबरम की ओर जा रहे थे। मदुरावोयाल बाइपास फ्लाईओवर के पास अचानक एक ढीली पतंग की डोरी, जिसमें तेज मांझा लगा था, उनके चेहरे पर लिपट गई। मांझा फंसने से दोनों भाइयों का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में मोहम्मद राशिद के माथे और नाक पर गंभीर चोटें आईं।

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की जानकारी मिलते ही वानगरम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मांझा डोरी वाली पतंग किसने उड़ाई थी। फिलहाल घायल वकील का चेन्नई के केएमसी अस्पताल में इलाज जारी है।

इस घटना ने मदुरावोयाल बायपास रोड जैसे व्यस्त इलाकों में पतंगबाजी और मांझा डोरी के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पतंग उड़ाने वालों की पहचान में जुटी है और हादसे के कारणों की गहन जांच कर रही है।

घायल वकील मोहम्मद राशिद के माथे और नाक पर आई चोटों का इलाज केएमसी अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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#Crime

Published on:

23 Mar 2026 03:51 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Chennai News: मांझा लिपटने से वकील सड़क हादसे में घायल

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