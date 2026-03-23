Chennai News: मांझा लिपटने से वकील सड़क हादसे में घायल

Demo pic
चेन्नई के मदुरावोयाल बायपास रोड पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मद्रास उच्च न्यायालय में वकील मोहम्मद राशिद अपने भाई के साथ टू-व्हीलर पर जा रहे थे, तभी पतंग की मांझा डोरी उनके चेहरे पर लिपट गई, जिससे गंभीर हादसा हो गया।
कोडंगयूर के एझिल नगर निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद राशिद अपने भाई के साथ तांबरम की ओर जा रहे थे। मदुरावोयाल बाइपास फ्लाईओवर के पास अचानक एक ढीली पतंग की डोरी, जिसमें तेज मांझा लगा था, उनके चेहरे पर लिपट गई। मांझा फंसने से दोनों भाइयों का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में मोहम्मद राशिद के माथे और नाक पर गंभीर चोटें आईं।
हादसे की जानकारी मिलते ही वानगरम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मांझा डोरी वाली पतंग किसने उड़ाई थी। फिलहाल घायल वकील का चेन्नई के केएमसी अस्पताल में इलाज जारी है।
इस घटना ने मदुरावोयाल बायपास रोड जैसे व्यस्त इलाकों में पतंगबाजी और मांझा डोरी के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पतंग उड़ाने वालों की पहचान में जुटी है और हादसे के कारणों की गहन जांच कर रही है।
घायल वकील मोहम्मद राशिद के माथे और नाक पर आई चोटों का इलाज केएमसी अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
चेन्नई
तमिलनाडु
ट्रेंडिंग