Chennai Pongal ट्रैवल अपडेट: 11 लाख लोगों ने छोड़ा शहर

रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को संभाला। शनिवार और रविवार को चेन्नई सेंट्रल से 97 ट्रेनें और चेन्नई एग्मोर व तांबरम से 85 ट्रेनें रवाना की गईं। इन ट्रेनों में प्रतिदिन करीब 3.65 लाख यात्रियों की क्षमता थी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो दिनों में सात लाख से ज्यादा यात्री ट्रेन से चेन्नई छोड़कर गए। मांग को देखते हुए तिरुनेलवेली, नागरकोइल और तिरुचि समेत कई प्रमुख गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई गईं।