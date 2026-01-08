Chennai Umagine TN 2026 Summit: 9820 करोड़ निवेश, 4250 रोजगार सृजन

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई ट्रेड सेंटर में उमेजिन टीएन 2026 (Chennai Umagine TN 2026) सूचना प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह सम्मेलन तमिलनाडु सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाएं विभाग ने आयोजित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार तकनीकों के जरिए तमिलनाडु को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।