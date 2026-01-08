8 जनवरी 2026,

चेन्नई

Chennai Umagine TN 2026 Summit: 9820 करोड़ निवेश, 4250 रोजगार सृजन

चेन्नई ट्रेड सेंटर, नंदंबाक्कम में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उमेजिन टीएन 2026 सूचना प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 9820 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए हैं, जिससे 4250 नए रोजगार सृजित होने जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Jan 08, 2026

चेन्नई में उमेजिन टीएन 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

चेन्नई ट्रेड सेंटर, नंदंबाक्कम में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उमेजिन टीएन 2026 सूचना प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (Umagine TN 2026 Summit) का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 9820 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए हैं, जिससे 4250 नए रोजगार सृजित होने जा रहे हैं।

चेन्नई में Umagine TN 2026 का आगाज

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई ट्रेड सेंटर में उमेजिन टीएन 2026 (Chennai Umagine TN 2026) सूचना प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह सम्मेलन तमिलनाडु सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाएं विभाग ने आयोजित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार तकनीकों के जरिए तमिलनाडु को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेसटेक, डीप टेक, टेक नेतृत्व, जियोस्पेशियल इनोवेशन, एवीजीसी और सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (SAAS) जैसे विषयों पर सलाहकार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसमें 500 से ज्यादा तकनीकी विशेषज्ञ, 150 से अधिक डोमेन प्रोफेशनल्स और 10,000 से ज्यादा अतिथि शामिल हो रहे हैं।

9820 करोड़ का निवेश, 4250 नौकरियां

समारोह में मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 भी जारी की। इवेंट के दौरान इआरओएस जेन एआइ, बेटरकंप्यूट वर्क्स इंक, फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड, रिविन हेल्थ, क्यूब84 और विलोडिन स्टूडियो एलएलपी सहित विभिन्न कंपनियों के साथ 9820 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौते किए गए। इन निवेशों से 4250 लोगों को रोजगार मिलेगा।

कार्यक्रम में लघु और मध्यम उद्यम मंत्री टीएम अन्बरसन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पी. त्यागराजन, सांसद टीआर बालू, प्रधान सचिव ब्रजेंद्र नवनीत, ई-गवर्नेंस के निदेशक डॉ. एल्बी जॉन वर्गीज, तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कार्तिकेयन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी स्टॉल्स का उद्घाटन कर अवलोकन भी किया।

तमिलनाडु की डिजिटल इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा

Umagine TN 2026 जैसे कार्यक्रमों और नई स्टार्टअप नीति के जरिए राज्य सरकार तमिलनाडु को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।


