Chepauk-Triplicane: ट्रैफिक जाम और मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी बड़ी चुनौती

Chepauk-Triplicane, चेन्नई का एक घनी आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है, जहां कभी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि विधायक रहे और वर्तमान में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन विधायक हैं। इसके बावजूद, चिंताद्रिपेट की तंग गलियों से लेकर मंदिरों के लिए मशहूर ट्रिप्लीकेन तक, नागरिकों को ट्रैफिक जाम, पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बकिंघम नहर के किनारे बसे मट्टन कुप्पम, बॉर्डर तोट्टम और कृष्णमपेट्टै जैसे इलाकों में बेदखली की आशंका लगातार बनी हुई है। मट्टन कुप्पम की निवासी ने कहा, "हम तीन पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, फिर भी बेदखली का डर है। 2021 के चुनाव में डीएमके और एआइएडीएमके दोनों ने पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।"