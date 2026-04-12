Chepauk-Triplicane: ट्रैफिक जाम और मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी बड़ी चुनौती

Tamil Nadu Election 2026 | राज्य में 12.51 लाख मतदाता पहली बार डालेंगे वोट (Image Source: Gemini)
चेन्नई के Chepauk-Triplicane विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर मूलभूत सुविधाओं की कमी तक, नागरिक समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व वाले इस क्षेत्र में बेदखली, पार्किंग और असुरक्षा जैसे मुद्दे स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण हैं।
Chepauk-Triplicane, चेन्नई का एक घनी आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है, जहां कभी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि विधायक रहे और वर्तमान में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन विधायक हैं। इसके बावजूद, चिंताद्रिपेट की तंग गलियों से लेकर मंदिरों के लिए मशहूर ट्रिप्लीकेन तक, नागरिकों को ट्रैफिक जाम, पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बकिंघम नहर के किनारे बसे मट्टन कुप्पम, बॉर्डर तोट्टम और कृष्णमपेट्टै जैसे इलाकों में बेदखली की आशंका लगातार बनी हुई है। मट्टन कुप्पम की निवासी ने कहा, "हम तीन पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, फिर भी बेदखली का डर है। 2021 के चुनाव में डीएमके और एआइएडीएमके दोनों ने पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।"
ट्रिप्लीकेन हाई रोड, पाइक्रॉफ्ट रोड और मंदिर इलाकों में वाहन पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीक ऑवर में सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। श्रद्धालु भी मंदिर क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा की मांग कर रहे हैं।
जाम बाजार के व्यापारियों ने बाजार प्रबंधन, विक्रेता स्थान और बेहतर नागरिक रखरखाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। ट्रिप्लीकेन में आवारा मवेशियों की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। मेयर चित्तीबाबू स्ट्रीट के निवासी के मुताबिक, "मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तंग गलियों में गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है।"
लॉयड्स कॉलोनी के टीएनएचबी टेनेमेंट्स के खाली होने के बाद इलाके में रखरखाव और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ गई है। स्थानीय निवासी के अनुसार, "रात के समय असुरक्षा महसूस होती है। अवैध गतिविधियों और आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ रही है।" एक डिलीवरी वर्कर ने बताया, "यहां 10-15 आवारा कुत्ते हैं, जो काफी आक्रामक हैं।"
हालांकि, क्षेत्र में कुछ जगहों पर सड़क, पार्क और बुनियादी ढांचे के रखरखाव जैसे विकास कार्य भी हुए हैं। एक निवासी का कहना है, "बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जा रहा है, यह सकारात्मक है।"
चेपॉक–ट्रिप्लीकेन क्षेत्र में कुल 1,63,866 मतदाता हैं, जिनमें 79,412 पुरुष, 84,396 महिलाएं और 58 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। फिर भी, असुरक्षा, ट्रैफिक जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी यहां के निवासियों के लिए प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं।
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