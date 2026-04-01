J Jayalalithaa Political Journey: तमिलनाडु की ‘अम्मा’ का सफर

1996 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जयललिता पर कई भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए। 2001 में चुनाव आयोग ने उनका नामांकन अस्वीकार किया, फिर भी वह मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस्तीफा देना पड़ा। 2002 में उपचुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनीं। 2011 और 2016 में भी 'अम्मा' के नाम से लोकप्रिय योजनाओं के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला।