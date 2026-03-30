Tamil Nadu Election 2001: जयललिता की वापसी:  AIADMK ने तमिलनाडु में दिखाया दम

10 मई 2001 को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK और उसके सहयोगियों ने कुल 49.89 प्रतिशत वोट हासिल किए। AIADMK ने अकेले 132 सीटें जीतीं, वहीं उसके सहयोगियों में तमिल मनीला कांग्रेस (TMC) को 22, पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) को 20, कांग्रेस (I) को 7, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) को 5, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) को 6 और अन्य सहयोगियों को 1-1 सीट मिली।