Chennai: गणतंत्र दिवस पर चेन्नई में ड्रोन प्रतिबंध, कड़ी सुरक्षा

गणतंत्र दिवस के अवसर पर Chennai में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी को मरीना बीच और आसपास के क्षेत्र Red Zone घोषित किए गए हैं, जहां ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु की उड़ान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने मरीना बीच, राज्यपाल के लोक भवन से मरीना तक का मार्ग और मुख्यमंत्री के निवास से मरीना तक के रास्ते को रेड जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स (Drone) या अन्य हवाई वस्तुओं की उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस के मुताबिक, कमााराजर रोड पर जहां राज्यपाल श्रमिक प्रतिमा के पास ध्वजारोहण करेंगे, वहां पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इस मौके पर कुल 7,500 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।
चेन्नई हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, समुद्र तट और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और मजबूत की गई है। पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लॉज और होटलों की भी गहन जांच की है और उनके मालिकों व प्रबंधकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने का निर्देश दिया है।
शहर के मुख्य प्रवेश बिंदुओं जैसे माधवरम, तिरुवोत्तियूर, मदुरावोयल, मीनांबाक्कम, थोरैपक्कम और नीलांगरै पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। मीनांबाक्कम हवाई अड्डा, चेन्नई सेंट्रल, एगमोर रेलवे स्टेशन, कोयंबेडु और माधवरम बस टर्मिनल सहित प्रमुख स्थानों पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) और डॉग स्क्वाड की मदद से एंटी-साबोटाज जांच जारी है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
