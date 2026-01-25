25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Chennai: गणतंत्र दिवस पर चेन्नई में ड्रोन प्रतिबंध, कड़ी सुरक्षा

गणतंत्र दिवस के अवसर पर Chennai में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी को मरीना बीच और आसपास के क्षेत्र Red Zone घोषित किए गए हैं, जहां ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु की उड़ान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Jan 25, 2026

Haryana Police Constable Age Limit

Haryana Police Constable Age Limit(AI Image-Grok)

गणतंत्र दिवस के अवसर पर Chennai में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी को मरीना बीच और आसपास के क्षेत्र Red Zone घोषित किए गए हैं, जहां ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु की उड़ान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने मरीना बीच, राज्यपाल के लोक भवन से मरीना तक का मार्ग और मुख्यमंत्री के निवास से मरीना तक के रास्ते को रेड जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स (Drone) या अन्य हवाई वस्तुओं की उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

7,500 पुलिसकर्मी और पांच स्तरीय सुरक्षा

पुलिस के मुताबिक, कमााराजर रोड पर जहां राज्यपाल श्रमिक प्रतिमा के पास ध्वजारोहण करेंगे, वहां पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इस मौके पर कुल 7,500 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।

शहर के प्रमुख स्थलों पर चौकसी बढ़ी

चेन्नई हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, समुद्र तट और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और मजबूत की गई है। पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लॉज और होटलों की भी गहन जांच की है और उनके मालिकों व प्रबंधकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने का निर्देश दिया है।

शहर के मुख्य प्रवेश बिंदुओं जैसे माधवरम, तिरुवोत्तियूर, मदुरावोयल, मीनांबाक्कम, थोरैपक्कम और नीलांगरै पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। मीनांबाक्कम हवाई अड्डा, चेन्नई सेंट्रल, एगमोर रेलवे स्टेशन, कोयंबेडु और माधवरम बस टर्मिनल सहित प्रमुख स्थानों पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) और डॉग स्क्वाड की मदद से एंटी-साबोटाज जांच जारी है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।

इस मौके पर कुल 7,500 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Republic Day 2026

Published on:

25 Jan 2026 04:46 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Chennai: गणतंत्र दिवस पर चेन्नई में ड्रोन प्रतिबंध, कड़ी सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Republic Day 2026

Tamil Nadu में हिंदी का कोई स्थान नहीं: मुख्यमंत्री स्टालिन

चेन्नई

फुहारों ने शीतलता का दिया उपहार, नवजीवन से भर उठा वातावरण

चेन्नई

पोल्लाची टॉपस्लिप में प्रकृति प्रेमियों के लिए लक्जरी टेंट सुविधा

चेन्नई

Pamban Bridge: 110 साल पुराने रेलवे ब्रिज को तोड़ने की प्रक्रिया होगी शुरू

pamban bridge
चेन्नई

IIT Madras AI Course अब हिंदी में, SWAYAM Plus पर फ्री उपलब्ध

IIT Madras
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.