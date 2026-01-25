Chennai: गणतंत्र दिवस पर चेन्नई में ड्रोन प्रतिबंध, कड़ी सुरक्षा

चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने मरीना बीच, राज्यपाल के लोक भवन से मरीना तक का मार्ग और मुख्यमंत्री के निवास से मरीना तक के रास्ते को रेड जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स (Drone) या अन्य हवाई वस्तुओं की उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।