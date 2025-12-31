एडपाडी पलनीस्वामी ने संगठन को मजबूत करने पर दिया खास जोर

2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआइएडीएमके) ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। विपक्ष के नेता और पार्टी महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी ने जिला सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर चुनावी तैयारियों का औपचारिक आगाज किया। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब राज्यभर में गठबंधन वार्ता और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। पलनीस्वामी ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, आगामी महीने निर्णायक हैं, सभी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी की मौजूदगी मजबूत करनी होगी।” उन्होंने जिला सचिवों को निर्देश दिया कि वे जनता के बीच पहुंचकर डीएमके सरकार की विफलताओं और प्रशासनिक चूकों को उजागर करें और लोगों की शिकायतों को उचित मंच तक पहुंचाएं।