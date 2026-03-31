Ennore Coal Yard Fire: त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टला

नई दिल्ली के पालम में भीषण आग लग गई । ( सांकेतिक फोटो: AI)
चेन्नई Ennore Thermal Power Station में कोल यार्ड में लगी आग, बिजली आपूर्ति और जनहानि पर असर नहीं, जांच और सुरक्षा बढ़ी
चेन्नई के Ennore Thermal Power Station के कोल यार्ड में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, लेकिन त्वरित कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। इस घटना में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हुई और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जिससे स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली।
सोमवार दोपहर करीब 3 बजे Ennore Thermal Power Station के आयातित कोयला यार्ड में आग लग गई। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (TNEB) की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जे. राधाकृष्णन ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद अग्निशमन अभियान शुरू किया गया। आग को कोयले के उस हिस्से में पाया गया, जिसमें उच्च ऊष्मा मान के चलते स्वतः स्फोटन का खतरा रहता है। पूरी रात भर आग बुझाने का कार्य चला और मंगलवार सुबह तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई।
आग बुझाने के लिए 11 अग्निशमन इंजन और 19 पानी के टैंकर तैनात किए गए। मणाली, माधवरम, अंबत्तूर, एण्णूर, तिरुवत्तीयूर और वल्लूर से अतिरिक्त दमकल सहायता मंगाई गई। संयंत्र की डिसालिनेशन सुविधा से पानी की आपूर्ति लगातार जारी रही। वरिष्ठ अधिकारी और तमिलनाडु पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि नुकसान कोयले की ऊपरी सतह तक सीमित रहा और केवल 5% से भी कम कोयला प्रभावित हुआ। यार्ड में कुल क्षमता 10 लाख टन की है, जिसमें 6 लाख टन कोयला मौजूद है और 1 लाख टन आयातित कोयला है। स्वदेशी कोयला 25–28 दिन और आयातित कोयला 75 दिन के लिए पर्याप्त है। अधिकारियों के अनुसार, बिजली उत्पादन निर्बाध जारी रहा।
राधाकृष्णन ने कहा कि कोई जनहानि नहीं हुई है और बिजली आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। शीतलन और निगरानी कार्य अभी भी जारी हैं ताकि अंदरूनी सुलगन न हो सके। सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
चेन्नई
तमिलनाडु
ट्रेंडिंग