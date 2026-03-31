Ennore Coal Yard Fire: त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टला

सोमवार दोपहर करीब 3 बजे Ennore Thermal Power Station के आयातित कोयला यार्ड में आग लग गई। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (TNEB) की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जे. राधाकृष्णन ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद अग्निशमन अभियान शुरू किया गया। आग को कोयले के उस हिस्से में पाया गया, जिसमें उच्च ऊष्मा मान के चलते स्वतः स्फोटन का खतरा रहता है। पूरी रात भर आग बुझाने का कार्य चला और मंगलवार सुबह तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई।