मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार, 20.59 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस अवसर पर कहा कि यह व्यय कोई बोझ नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सामाजिक निवेश है, जिससे तमिल समाज को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल भूख मिटाना नहीं, बल्कि बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक संवाद, विद्यालय आने की रुचि, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। स्टालिन ने बताया कि वे स्वयं योजना की प्रगति पर नजर रखते हैं और राज्य नियोजन आयोग द्वारा कई अध्ययन भी करवाए गए हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि अब राज्य के बच्चे थके-हारे व उदास नहीं, बल्कि ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और मुस्कराते चेहरे के साथ विद्यालय आएंगे।