29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

वाणिज्य क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार की बड़ी घोषणाएं

चेन्नई के ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ की स्वर्ण जयंती समारोह में रविवार को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने व्यापारियों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर स्पष्ट किया। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने व्यापारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और नए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 29, 2025

Several schemes have been expanded for the welfare of traders: TN

ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ की स्वर्ण जयंती समारोह में रविवार को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

चेन्नई के ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ की स्वर्ण जयंती समारोह में रविवार को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने व्यापारियों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर स्पष्ट किया। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने व्यापारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और नए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी।

राज्य सरकार की व्यापारी कल्याण योजनाओं पर जोर

चेन्नई में आयोजित इस समारोह में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार व्यापारियों की सच्ची मित्र और संरक्षक है, जो हमेशा उनके विश्वास की रक्षा करती है। उन्होंने बताया, “पिछले वर्षों में व्यापारियों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड को फिर से सक्रिय करना, बोर्ड के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 करना, आजीवन सदस्यता शुल्क समाप्त करना और सहायता राशि को पांच लाख रुपए तक बढ़ाना शामिल है।”

व्यापारी लाइसेंस और टैक्स बकाया में राहत

उपमुख्यमंत्री ने व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान करने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टैक्स बकाया माफ करने के लिए समाधान योजना के तहत करीब 1,200 करोड़ रुपये की टैक्स माफी दी गई है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य व्यापारियों को आर्थिक और प्रशासनिक राहत देना है, जिससे वे अपने कारोबार को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा सकें।

व्यापारी दिवस और स्वर्ण जयंती का उत्सव

रविवार को ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ में व्यापारियों, पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस समारोह में ‘व्यापारी दिवस’ की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया गया और संघ की स्वर्ण जयंती एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद को अतिथि नहीं, बल्कि इस परिवार का हिस्सा मानते हैं और व्यापारी समुदाय की एकता, अनुशासन व जनता के विश्वास की सराहना की।

दुकानों की लीज अवधि बढ़ी और 24 घंटे खोलने की अनुमति

उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि महानगरपालिका और नगरपालिका दुकानों की लीज अवधि 9 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है। इसके साथ ही 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि सरकार की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन करें और अपना विश्वास बनाए रखें।

व्यापारी समुदाय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

समारोह में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संघ की स्थापना करना आसान है, लेकिन उसे लगातार 50 वर्षों तक अनुशासन के साथ चलाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विश्वास की रक्षा के लिए द्रविड़ मॉडल सरकार हमेशा मित्र और संरक्षक बनी रहेगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ के अध्यक्ष वी.पी. मणि सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने संघ की अनुशासन एवं एकता की भी खुलकर सराहना की। समारोह में हिंदू धर्म और धर्मार्थ विभाग के मंत्री पी.के.शेखरबाबू, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के स्थायी समिति अध्यक्ष ने.चित्तरसु, तमिलनाडु व्यापारी संघ परिसंघ के अध्यक्ष ए.एम.विक्रमराजा, नक्कीरन के संपादक आर.गोपाल, कवि काशिमुत्तु मणिक्कम सहित व्यापार संघ के पदाधिकारी, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और विधायकगण उपस्थित रहे।





खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

29 Dec 2025 02:10 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / वाणिज्य क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार की बड़ी घोषणाएं

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

Nilgiri में माइनस 2 डिग्री तापमान, Ooty में बढ़े पर्यटक

Temperature drops to minus 2 degrees in Nilgiri, tourist numbers increase in Ooty.
चेन्नई

मानसून के बाद भी इस राज्य में पानी की भारी किल्लत, अधिकारियों की एक लापरवाही ने किसानों को परेशानी में डाला!

Monsoon Update
राष्ट्रीय

छह वर्ष की आयु में फिडे रेटिंग प्राप्त करने वाली रयानिका का सम्मान

चेन्नई

‘सोलह से कम उम्र के नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर बैन लगाने पर विचार करे केंद्र सरकार’

Internet Access Case for Minors
समाचार

सुनामी की 21वीं बरसी पर श्रद्धांजलि

Tributes paid in Tamil Nadu on the 21st anniversary of the tsunami.
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.