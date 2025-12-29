वाणिज्य क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार की बड़ी घोषणाएं

ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ की स्वर्ण जयंती समारोह में रविवार को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
चेन्नई के ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ की स्वर्ण जयंती समारोह में रविवार को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने व्यापारियों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर स्पष्ट किया। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने व्यापारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और नए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी।
चेन्नई में आयोजित इस समारोह में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार व्यापारियों की सच्ची मित्र और संरक्षक है, जो हमेशा उनके विश्वास की रक्षा करती है। उन्होंने बताया, “पिछले वर्षों में व्यापारियों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड को फिर से सक्रिय करना, बोर्ड के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 करना, आजीवन सदस्यता शुल्क समाप्त करना और सहायता राशि को पांच लाख रुपए तक बढ़ाना शामिल है।”
उपमुख्यमंत्री ने व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान करने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टैक्स बकाया माफ करने के लिए समाधान योजना के तहत करीब 1,200 करोड़ रुपये की टैक्स माफी दी गई है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य व्यापारियों को आर्थिक और प्रशासनिक राहत देना है, जिससे वे अपने कारोबार को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा सकें।
रविवार को ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ में व्यापारियों, पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस समारोह में ‘व्यापारी दिवस’ की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया गया और संघ की स्वर्ण जयंती एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद को अतिथि नहीं, बल्कि इस परिवार का हिस्सा मानते हैं और व्यापारी समुदाय की एकता, अनुशासन व जनता के विश्वास की सराहना की।
उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि महानगरपालिका और नगरपालिका दुकानों की लीज अवधि 9 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है। इसके साथ ही 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि सरकार की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन करें और अपना विश्वास बनाए रखें।
समारोह में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संघ की स्थापना करना आसान है, लेकिन उसे लगातार 50 वर्षों तक अनुशासन के साथ चलाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विश्वास की रक्षा के लिए द्रविड़ मॉडल सरकार हमेशा मित्र और संरक्षक बनी रहेगी।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने ट्रिप्लीकेन व्यापार संघ के अध्यक्ष वी.पी. मणि सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने संघ की अनुशासन एवं एकता की भी खुलकर सराहना की। समारोह में हिंदू धर्म और धर्मार्थ विभाग के मंत्री पी.के.शेखरबाबू, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के स्थायी समिति अध्यक्ष ने.चित्तरसु, तमिलनाडु व्यापारी संघ परिसंघ के अध्यक्ष ए.एम.विक्रमराजा, नक्कीरन के संपादक आर.गोपाल, कवि काशिमुत्तु मणिक्कम सहित व्यापार संघ के पदाधिकारी, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और विधायकगण उपस्थित रहे।
