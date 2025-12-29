वाणिज्य क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार की बड़ी घोषणाएं

चेन्नई में आयोजित इस समारोह में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार व्यापारियों की सच्ची मित्र और संरक्षक है, जो हमेशा उनके विश्वास की रक्षा करती है। उन्होंने बताया, “पिछले वर्षों में व्यापारियों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड को फिर से सक्रिय करना, बोर्ड के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 करना, आजीवन सदस्यता शुल्क समाप्त करना और सहायता राशि को पांच लाख रुपए तक बढ़ाना शामिल है।”