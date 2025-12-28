28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मानसून के बाद भी इस राज्य में पानी की भारी किल्लत, अधिकारियों की एक लापरवाही ने किसानों को परेशानी में डाला!

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने माना है कि अथिकाडवु-अविनाशी सिंचाई परियोजना के तहत कई जलाशयों में इस साल पर्याप्त पानी नहीं मिला। अगले मानसून में इन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Dec 28, 2025

Monsoon Update

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)

इस साल मानसून (Monsoon) के दौरान भारी बारिश (Heavy Rainfall) के बाद भी तमिलनाडु पानी की किल्लत से जूझ रहा है।

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने माना है कि अथिकाडवु-अविनाशी सिंचाई परियोजना के तहत कई जलाशयों में इस साल पर्याप्त पानी नहीं मिला।

इसके साथ ही उन्होने यह भरोसा दिलाया कि अगले मानसून सीजन में इन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट 17 अगस्त, 2024 को चालू हुआ था।

इसका मकसद भवानी नदी के अतिरिक्त पानी को कोयंबटूर, तिरुपुर और इरोड जिलों में 1,045 जल निकायों को फिर से भरने के लिए मोड़ना है।

कई इलाकों में नहीं पहुंचा पानी

इस प्रोजेक्ट के तहत, इस साल वितरण के लिए 1.5 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसीएफटी) पानी आवंटित किया गया था। हालांकि, कई इलाकों के किसानों ने पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है।

किसानों की अपनी शिकायत में कहा कि कई टैंकों और तालाबों में केवल आंशिक रूप से पानी आया, जिससे प्रोजेक्ट के एक साल से ज्यादा समय से चालू होने के बावजूद खेती-बाड़ी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

पानी को लेकर क्या बोले किसान?

पोंगुपलयम यूनियन में तमिलनाडु किसान संघ के अध्यक्ष एस। अप्पुसामी ने कहा कि तिरुपुर जिले के उत्तरी हिस्सों में कई जल निकायों को अपनी क्षमता का मुश्किल से 10 प्रतिशत पानी मिला।

उन्होंने कहा- अथिकडावु-अविनाशी प्रोजेक्ट लागू होने के बाद भी, कई गांवों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। कोयंबटूर और इरोड जिलों के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। एक स्थायी और न्यायसंगत समाधान की जरूरत है।

किसानों की चिंता पर क्या बोले अधिकारी?

किसानों की चिंताओं पर डब्ल्यूआरडी ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट भवानी नदी के अतिरिक्त पानी पर निर्भर है।

अधिकारी ने कहा- इस साल, दक्षिण-पश्चिम मानसून जल्दी आया और उपलब्ध अतिरिक्त पानी पहले ही निकाल लिया गया और जुड़े हुए जल निकायों को सप्लाई किया गया। प्रोजेक्ट के तहत लगभग 95 प्रतिशत टैंकों को पानी मिला।

इस वजह से नहीं पहुंचा पानी

हालांकि, उन्होंने माना कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, रुकावटों और खराब आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम (ओएमएस) जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण लगभग 5 प्रतिशत जल निकायों को पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाया। अधिकारी ने कहा- इन समस्याओं ने कुछ क्षेत्रों में पानी के बहाव को प्रभावित किया, और सुधार के उपाय किए जा रहे हैं।

अधिकारी बोले- इस साल कुछ इलाकों में पानी छोड़ना संभव नहीं

अधिकारी ने यह भी कहा कि चालू वर्ष के लिए और पानी छोड़ना संभव नहीं है क्योंकि आवंटित मात्रा पहले ही खत्म हो चुकी है।

अधिकारी ने कहा- हमें विश्वास है कि अगले साल फिर से पर्याप्त अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा, क्योंकि पिछले लगातार तीन सालों से भवानी नदी में अच्छा पानी आया है। इस बार जिन जल निकायों को अपर्याप्त पानी मिला है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मानसून

Published on:

28 Dec 2025 10:23 am

Hindi News / National News / मानसून के बाद भी इस राज्य में पानी की भारी किल्लत, अधिकारियों की एक लापरवाही ने किसानों को परेशानी में डाला!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.