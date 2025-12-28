मानसून के बाद भी इस राज्य में पानी की भारी किल्लत, अधिकारियों की एक लापरवाही ने किसानों को परेशानी में डाला!

हालांकि, उन्होंने माना कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, रुकावटों और खराब आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम (ओएमएस) जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण लगभग 5 प्रतिशत जल निकायों को पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाया। अधिकारी ने कहा- इन समस्याओं ने कुछ क्षेत्रों में पानी के बहाव को प्रभावित किया, और सुधार के उपाय किए जा रहे हैं।