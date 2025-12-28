28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चेन्नई

Nilgiri में माइनस 2 डिग्री तापमान, Ooty में बढ़े पर्यटक

नीलगिरि जिले में तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वहीं Ooty सहित आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

shivali agrawal

Dec 28, 2025

Temperature drops to minus 2 degrees in Nilgiri, tourist numbers increase in Ooty.

Nilgiri में माइनस 2 डिग्री तापमान, Ooty में बढ़े पर्यटक

नीलगिरि जिले में तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वहीं Ooty सहित आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बर्फीली सर्दी का अनुभव करने के लिए लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

Nilgiri में क्या हुआ: तापमान ने तोड़ दिए रिकॉर्ड

नीलगिरि जिले के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। तलैकुंडा में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस और ऊटी बॉटनिकल गार्डन में माइनस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बीते 10 दिनों से रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे घास के मैदानों और वाहनों पर पाला जम गया है। मौसम विभाग ने संपूर्ण मौसम में पाले की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है।

Ooty में बढ़े पर्यटक

स्थानीय लोगों को इस तीव्र सर्दी के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से लोग Ooty और आस-पास के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं ताकि वे शून्य से नीचे तापमान का अनुभव कर सकें। जिससे Ooty में पर्यटक बढ़े हैं।

SocialMediaTrends से बढ़ा पर्यटन

पर्यटन विभाग के अनुसार, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो और ड्रोन फुटेज के चलते नीलगिरि में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। खासकर ऊटी-तलैकुंडा-गुडलूर रोड के डीआर बाजार क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आई है।

वन क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंध, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग और पुलिस ने तलैकुंडा, डीआर बाजार डेम क्षेत्रों में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब पर्यटकों को केवल सड़क किनारे से पाले का आनंद लेने की अनुमति है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम संरक्षित वन क्षेत्रों की सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि हाल के वर्षों में वर्षा और पाले के पैटर्न में बदलाव देखा गया है, लेकिन इस बार ठंड की तीव्रता अधिक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से पूरे मौसम में बर्फीली स्थिति बने रहने की संभावना भी जताई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Nature

मौसम समाचार

weather news

Published on:

28 Dec 2025 04:22 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Nilgiri में माइनस 2 डिग्री तापमान, Ooty में बढ़े पर्यटक

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

मानसून के बाद भी इस राज्य में पानी की भारी किल्लत, अधिकारियों की एक लापरवाही ने किसानों को परेशानी में डाला!

Monsoon Update
राष्ट्रीय

छह वर्ष की आयु में फिडे रेटिंग प्राप्त करने वाली रयानिका का सम्मान

चेन्नई

‘सोलह से कम उम्र के नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर बैन लगाने पर विचार करे केंद्र सरकार’

Internet Access Case for Minors
समाचार

सुनामी की 21वीं बरसी पर श्रद्धांजलि

Tributes paid in Tamil Nadu on the 21st anniversary of the tsunami.
चेन्नई

Three arrested in Rs 3.4 crore online trading fraud

Cyber Crime
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.