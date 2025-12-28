Nilgiri में माइनस 2 डिग्री तापमान, Ooty में बढ़े पर्यटक
नीलगिरि जिले में तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वहीं Ooty सहित आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बर्फीली सर्दी का अनुभव करने के लिए लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
नीलगिरि जिले के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। तलैकुंडा में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस और ऊटी बॉटनिकल गार्डन में माइनस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बीते 10 दिनों से रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे घास के मैदानों और वाहनों पर पाला जम गया है। मौसम विभाग ने संपूर्ण मौसम में पाले की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है।
स्थानीय लोगों को इस तीव्र सर्दी के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से लोग Ooty और आस-पास के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं ताकि वे शून्य से नीचे तापमान का अनुभव कर सकें। जिससे Ooty में पर्यटक बढ़े हैं।
पर्यटन विभाग के अनुसार, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो और ड्रोन फुटेज के चलते नीलगिरि में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। खासकर ऊटी-तलैकुंडा-गुडलूर रोड के डीआर बाजार क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आई है।
पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग और पुलिस ने तलैकुंडा, डीआर बाजार डेम क्षेत्रों में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब पर्यटकों को केवल सड़क किनारे से पाले का आनंद लेने की अनुमति है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम संरक्षित वन क्षेत्रों की सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि हाल के वर्षों में वर्षा और पाले के पैटर्न में बदलाव देखा गया है, लेकिन इस बार ठंड की तीव्रता अधिक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से पूरे मौसम में बर्फीली स्थिति बने रहने की संभावना भी जताई गई है।
