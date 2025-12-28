Nilgiri में माइनस 2 डिग्री तापमान, Ooty में बढ़े पर्यटक

नीलगिरि जिले के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। तलैकुंडा में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस और ऊटी बॉटनिकल गार्डन में माइनस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बीते 10 दिनों से रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे घास के मैदानों और वाहनों पर पाला जम गया है। मौसम विभाग ने संपूर्ण मौसम में पाले की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है।